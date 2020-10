Halsey deslumbra en TikTok con su nuevo look: "Echaba de menos estar calva"

En noviembre de 2017, camino de un destino muy lejano, me encontré en un aeropuerto con una chica que no sabía quién era, pero sabía que tenía que ser alguien. Una cara que sin resultarme familiar llamaba mucho la atención, un peinado alucinante (y nada cómodo) para estar viajando y un pequeño grupo de personas intentando sacarse una foto con ella.

Le pregunté a una chica de las que se acababa de sacar el selfie y me miró indignada: "Es Halsey". Y aunque la había visto en fotos, no le encontraba parecido. Resulta que a la cantante, activista y modelo ocasional le encanta cambiar totalmente de aspecto, y es algo que hace muy a menudo.

Las complicadas rastas negras con toques rosas con las que yo la vi no tenían nada que ver con el pelo azul que lucía en uno de sus videoclips, y luego resultó que se las había puesto para una entrega de premios donde triunfó también por su exuberante aspecto.

Y es que si quieres reconocer a la primera a Halsey, su pelo no va a ser una buena pista. Lo ha tenido larguísimo, cortísimo, naranja, rosa, verde, azul, negro, rubio y de varios colores a la vez, algo que no se puede permitir todo el mundo y menos llevándolo siempre con tanta clase.

La cuarentena no ha sido ningún impedimento para seguir cambiando su aspecto, cosa que -junto a fragmentos de su obra y sus habituales colaboraciones con causas benéficas- ha documentado ampliamente en sus redes sociales.

Para alguien que lo ha probado todo, no parece ninguna locura atreverse a dejar la cabeza como una bola de billar. No era la primera vez que la veíamos sin pelo, pero hacerlo en TikTok sin avisar a nadie ha dejado a sus seguidores de piedra.

La cantante de 'Badlands' eligió esa red social para compartir su aspecto, y Twitter lo dejó para dar explicaciones. En el clip se la oye decir "no lo hagas, no merece la pena", y luego se responde a sí misma: "lo hice".

"Me encanta estar calva", confiesa divertida. "Llevaba tiempo dejándomelo crecer y me dije que no lo cortaría hasta que viera que estaba sano y largo. Cuando vi que tenía el cabello sano y largo, dije 'esto esta bien, pero echo de menos estar calva', y lo corté".

Bienvenida al escuadrón, que diría TheGrefg. Ella lo que dice en su última publicación es que está tan contenta porque se ha rapado "justo a tiempo para la temporada de gorritos". Le van a hacer falta para no pasar frío...