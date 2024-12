By Hermoss desata la polémica: "Me gustan los tíos que son celosos"

By Hermoss está en el ojo del huracán tras unas controvertidas declaraciones en TikTok. En un vídeo utilizando el popular trend "escuchamos pero no juzgamos", la influencer reveló sus preferencias en relaciones amorosas, afirmando: "Me gustan los tíos que son celosos. Me gustan los celosos del estilo 'si se vuelve a acercar a ti le parto la cara'".

Además, la influencer continuó diciendo: "Otro gusto culposo que tengo son los hombres controladores", y agregó comentarios que llevaron la polémica aún más lejos: "También tengo el gusto culposo de que se líe con otra en mi cara, en el sentido de que la tía le importa cero pero para joderme se lía con otra".

Las declaraciones no tardaron en viralizarse, generando una ola de críticas por parte de los usuarios, quienes señalaron la irresponsabilidad de normalizar actitudes tóxicas y comportamientos problemáticos en las relaciones. Una usuaria de X expresó: "Por favor que alguen prohíba urxentemente a liberdade de falar calquera nunha red social".

Otro comentario destacaba: "Pov tienes 20 tacos y todavía no superas la etapa de Wattpad y todas las novelas que consumes siguen siendo sobre tíos atormentados que tienen problemas de gestión de la ira, pero tú los romantizas". La indignación generalizada se reflejaba en mensajes como: "Decidme que es broma lo que acabo de ver y que estaba de coña, porque no es normal".

El vídeo de By Hermoss ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido, especialmente aquellos con una gran cantidad de seguidores jóvenes. Muchos usuarios exigen mayor conciencia al tratar temas sensibles como los comportamientos tóxicos en las relaciones, argumentando que estos mensajes pueden perpetuar dinámicas perjudiciales en quienes los consumen.