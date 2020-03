Acuario: las nacidos bajo el signo de Acuario son personas apasionadas por la literatura y, en general, por todo aquello que suponga un poco de postureo cultureta. Si eres Aries te gusta leer tu librito de camino a clase en el metro o echarle un ojo antes de ir a dormir para desconectar un poco. Por eso, te gustarán las reflexiones de Mery Turiel y su visión literaria de la vida.

Piscis: A los piscis les encanta la música, el romance y los medios audiovisuales. Si naciste bajo este signo, una influencer que puede que sea muy de tu rollo es Judith Jaso, que combina sus estudios con tu trabajo como influencer y su pasión por la escritura.

Aries: Entusiastas, optimistas, honestas y apasionadas. Así son las personas nacidas bajo el signo de Aries. Sin duda, una influencer que cumple con estos requisitos es Paula Gonu. Nuestra Persona Guapa no puede aguantarse y no duda en compartir todo lo que pasa por su cabeza con sus seguidores. Además, a los Aries les encanta la ropa cómoda, igual que a la catalana que no puede vivir sin sus sudaderas.

Tauro: Las personas que se identifican con el signo de Tauro, además de tener un carácter fuerte, están muy seguras de sí mismas y tienen claro lo que quieren en la vida. Si es tu caso, puede que te guste como Laura Escanes se defiende de los bombardeos que le llueven continuamente mientras le sonríe a la vida.

Géminis: El signo de géminis se suele asociar a la dualidad, a las dos caras de una misma moneda. Unas influencers, o mejor dicho Tiktokers, que representan muy bien esto son las gemelas Twin Melody, que lo arrasan en TikTok con sus vídeos.

Cáncer: Las personas que han nacido bajo el signo de cáncer suelen ser muy imaginativas, persuasivas y aman el arte. No sabemos si Sita Abellán nació entre el 21 de junio y el 22 de julio (los cáncer son muy reservados con su vida personal) pero encaja totalmente con las características del signo. No hay más que ver sus excéntricas fotos.

Leo: Los Leo son personas creativas, apasionadas, alegres y humorísticas. Les encanta el teatro, los colores brillantes y divertirse con los amigos. Todos estos requisitos los cumple la divertida de Miranda Makaroff. Si eres todo un leo, te encantarán sus fotos artísticas en las que combina los colores con una personalidad única.

Virgo: Si eres Virgo, lo más seguro es que seas una persona leal, amable, trabajadora y práctica. Por este motivo, podrías identificarte con Lucía Rivera, la joven modelo está de lo más centrada en su carrera como modelo y mantiene con mucha privacidad su relación sentimental con Marc Márquez.

Libra: Para los libra lo más importante es pasar tiempo al aire libre y compartir con los demás. Estos son dos de los principios de María Pombo. A la madrileña le encanta escaparse al pueblo y disfrutar con su familia todo lo que pueda. Además, no tolera las injusticias, otro rasgo característico de los nacidos bajo este signo.

Escorpio: A una persona escorpio le gusta tener siempre la razón, conservar sus amistades, gastar bromas y estar todo el rato haciendo el tonto. Una influencer a la que no le importa mostrarse gastando bromas o haciendo el payaso es a Dulceida, que en más de una ocasión la hemos podido ver en sus vídeos sin tener vergüenza alguna.

Capricornio: Los capricornio son personas constantes que valoran mucho el esfuerzo. Una influencer que demuestra diariamente su sacrificio es Patry Jordán, que promueve el ejercicio y la vida fit.