La valiosa lección de Ibai sobre su cambio físico: "Es posible que no lo consiga, pero seguiré intentándolo"

El cambio físico de Ibai era la noticia que todos imaginábamos que anunciaría el pasado lunes, y que ha dado que hablar durante el pequeño puente que tuvimos en la festividad de Todos los Santos. Aunque ni el propio streamer es capaz de recordar todos los intentos por rebajar peso que lleva desde hace años, sí sabe decir el momento exacto en el que se 'abandonó'.

"Yo [de pequeño] siempre he sido muy delgado porque hacía mucho deporte, pero el verano en el que tenía 16 años [2011, para más datos] me hice un esguince bastante serio", recordaba en su directo. "Dejé el deporte, porque iba a ascender a una categoría en la que iba a jugar contra señores de 35 palos, comencé a coger peso, y descubrí el League of Legends", dice entre risas.

En realidad fue su pasión por ese juego (en el que se describe de "habilidad pésima" con frecuencia) lo que le ha llevado a estar donde está hoy, comentando partidas y subiendo peldaños en el territorio internacional de los esports. En 2019 llegó a un acuerdo con Ocelote, fundador de G2 Esports, y el resto es historia.

Nada más empezar su andadura en el club se declaró una pandemia global de la que quizá hayas oído hablar, y fue el desencadenante del primer intento en streaming para adelgazar. Fue una apuesta con su compi de casa y colega Reven, que perdió, y a la que siguieron varios conatos más.

"He intentado cambiar mi físico en otras ocasiones y no lo he conseguido, pero ahí está una de las claves de la vida: seguir intentándolo, y si tienes un objetivo no dejarlo. Sé que puedo fallar, pero me noto más motivado que nunca, no sé qué ha provocado esto pero ahora mismo estoy así".

Son los ingredientes justos que mencionó TheGrefg para cambiar el chip. Preguntado por Men's Health, el "héroe de MW3" apuntó a Ibai como el streamer que "más necesitaba" un cambio físico. "Creo que es un tío que ahora mismo está en su prime, que tiene muchas cosas en la cabeza y que el curro le absorbe totalmente. Pero estoy convencido que un día lo va a hacer, cuando a él le salga y tenga la motivación suficiente".