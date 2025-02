Ibai Llanos confirma las sospechas y admite que no se afeitó la barba: "Me ha quedado claro que soy muy feo"

Ibai Llanos ha vuelto a demostrar su capacidad para revolucionar las redes sociales. Esta vez, el popular creador de contenido desató una auténtica tormenta viral al publicar un vídeo en TikTok e Instagram donde aparecía afeitándose la barba. Un gesto que podría parecer cotidiano, pero que en su caso no lo era: hacía años que no se le veía sin barba, lo que generó un sinfín de reacciones.

El supuesto cambio de imagen no tardó en hacerse viral. Medios de comunicación, cuentas de redes sociales de equipos de fútbol como e incluso grandes marcas como se sumaron a la conversación. Los memes tampoco se hicieron esperar, con comparaciones que iban desde Homer Simpson afeitado hasta personajes de lo más variopintos.

Sin embargo, la sorpresa ha sido mayor cuando el propio Ibai ha desmentido la noticia. A través de un nuevo vídeo en TikTok e Instagram, el streamer confesó que todo había sido un montaje y que en realidad nunca se afeitó. "Ya no es que un montón de gente se lo creyera, es que se lo ha creído mi madre", explicó entre risas.

Más allá de la broma, Ibai aprovechó para comentar lo que más le había impactado de la reacción del público: "Quería comprobar cuál era vuestra reacción si me afeitaba y me ha quedado claro, soy muy feo. Me han comparado con Homer afeitado, me han hecho cientos de comparaciones… me ha quedado claro, soy muy feo afeitado".

El vídeo ha terminado convirtiéndose en una de las anécdotas más comentadas de la semana en el mundo del streaming, y una nueva muestra de la capacidad de Ibai para generar conversación en redes. Eso sí, tras el experimento, todo indica que su barba seguirá intacta por mucho tiempo (por el bien de todos).