Ibai Llanos vs Elden Ring: la divertida reacción del streamer al enfrentarse a uno de los primeros jefes del juego

Ibai Llanos ha decidido, al fin, sumergirse en la experiencia que ofrece Elden Ring, el desafiante y espectacular juego de From Software. Como era de esperar, la travesía por las temidas Tierras Intermedias no ha tardado en poner a prueba la paciencia del creador de contenido. En sus primeras horas de juego, Ibai ya ha experimentado de primera mano las situaciones que llevan a muchos jugadores al borde de la desesperación.

Uno de los momentos más comentados hasta ahora fue su enfrentamiento con Margit, uno de los primeros jefes de la aventura. Esta batalla, conocida por ser uno de los primeros obstáculos serios para los jugadores novatos, estaba a punto de decantarse a favor de Ibai. Margit, con apenas un último hilo de vida, parecía destinado a caer en cualquier momento. Sin embargo, como sucede a menudo en los juegos de From Software, el destino tenía otros planes.

Mientras la tensión aumentaba, un pequeño pero fatal error terminó por dar un giro inesperado al combate. Justo cuando Ibai estaba a punto de asestar el golpe final al jefe, cayó por un acantilado cercano, perdiendo así la oportunidad de sellar la victoria. Lo más frustrante del suceso fue que, aunque su personaje aún tenía suficiente vida y curación disponible, la caída selló su destino de manera imprevista.

Este tipo de situaciones, donde el jugador no solo debe enfrentarse a los patrones de ataque de los enemigos, sino también a los peligros del entorno, son habituales en los títulos de From Software. Las caídas por barrancos, en particular, se han convertido en una de las formas más frustrantes de morir en estos juegos, e Ibai, como tantos otros, no pudo evitar el infortunio. La reacción del streamer, eso sí, valió su peso en oro: no os podéis ir de este artículo sin haber visto el clip.