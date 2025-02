Ibai Llanos se enfrenta a la atleta paralímpica Fiona Pinar en los 100 metros lisos: "Es brutal"

Ibai Llanos continúa mostrando en redes sociales los avances en su cambio físico, uno de sus proyectos más importantes de este año. Tras perder más de 50 kilos, el streamer vasco ha mantenido su motivación y ha documentado todo el proceso en una serie de vídeos que está teniendo gran acogida entre sus seguidores. Aunque ha reducido considerablemente sus apariciones en directo para centrarse en su salud y vida personal, sus nuevos retos siguen despertando interés.

Esta vez, Ibai se atrevió con el atletismo, enfrentándose a Fiona Pinar, atleta paralímpica que ostenta el récord de España en 100 y 200 metros lisos y participó en los Juegos Paralímpicos de París. El reto estaba servido: una carrera de 100 metros para medir sus fuerzas. A pesar de darlo todo sobre la pista, Ibai terminó en 17.6 segundos, mientras que Fiona cruzaba la meta en 14.84 segundos.

Lejos de centrarse en el resultado, el streamer destacó la fuerza y la inspiradora historia de Fiona: "Ha sido un placer competir contra ti. Tienes una historia brutal. Que te amputaran con 18 años tras un accidente de esquí y que aun así siguieras entrenando y luchando es increíble".

Durante la charla posterior, Fiona compartió detalles sobre su proceso de adaptación y su entrada en el atletismo: "Estaba en la UCI cuando mi madre me recordó mi sueño de competir en unas Olimpiadas. Desde ese momento decidimos luchar para conseguir una prótesis y aquí estamos". Además, la atleta dejó un mensaje motivador para todos los seguidores de Ibai: "El poder está en tu mente. No puedes infravalorarte. Perdí una pierna, pero gané una vida diferente. Me he dado cuenta de quién estaba a mi lado y de lo efímera que es la vida. No hay tiempo para perderse en lo que no se puede cambiar".

Ibai, una vez más, ha demostrado que su contenido trasciende el entretenimiento para convertirse en una fuente de inspiración y reflexión para millones de personas.