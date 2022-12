Ibai pide perdón por los nuevos streamers de KOI: "Qué gran cagada"

Que Ibai levanta pasiones hasta en vivo no es ninguna novedad; le pasaba hasta cuando era un reconocido, pero no celebérrimo, caster de la LVP, y sus actuaciones en la tradicional Gamergy (donde se jugaban las finales de la Superliga de LoL) eran celebraciones inmensas.

La cita madrileña ha cambiado de dueños y planteamiento, pero al vasco se le ocurrió que era un buen escenario para presentar su página web, su roster de jugadores de Valorant, unas cuantas camisetas de Nike y, sobre todo, a sus nuevos streamers para KOI.

Lleno casi absoluto en un pabellón con un estricto aforo, probablemente queriendo evitar problemas como los que surgieron en la reciente Japan Weekend, y un ambiente de gritos y aplausos para recibir a los tres creadores de contenido que se sentaban en la primera fila sin saber que habían sido elegidos de entre 11.000 candidatos.

Ajromantto, Isawela y KuroOG subieron al escenario después de que Ibai dijera sus nombres, todos nerviosos en la entrevista que les hizo Barbe (como era de esperar). Isa se disculpó por no poder hablar ("me da mucha vergüenza"), Kuro estuvo sereno pero contenido y AJ sí se explayó un poco más. "Tienes que unirte a KOI, Antonio José", llegó a decirle Ibai por la primera impresión que le causó. Y no parece que vaya a ser el caso.

Twitter se convirtió en un torbellino de críticas a los tres fichajes, después de un pormenorizado estudio de sus perfiles. Que si no eran desconocidos, que si tenían enchufe o que si alguna vez se habían salido del tiesto en sus cuentas personales. El más dañado por esa investigación exprés fue Antonio José, a quien se le encontraron insultos graves a gente como Auron o JuanSGuarnizo, además de numerosos comentarios machistas. Crimen imperdonable a día de hoy.

La comunidad de Twitch y hasta los aficionados de KOI tildaron el proceso de selección como 'chapuza', exponiendo que por tiempos habría resultado imposible analizar todas las candidaturas con diligencia. KOI Jefa aceptó en público el chaparrón, prometiendo enmendar el asunto; "Yo ahora me voy a vomitar y a disfrutar de mi ataque de ansiedad", escribió, y suponemos que en serio.

"Esto no puede volver a ocurrir", puso Ibai en Twitter después de asimilar la polémica, y tras desaparecer del evento con rumbo a su hotel. En su tuit se da a entender que los elegidos están bajo revisión y suponemos que no formarán parte del club, aunque todavía no se ha decidido nada oficialmente.