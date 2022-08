Ibai se queja de que no se respeta el límite horario de TortillaLand, y amenaza con jugar como le dé la gana

En este mundo hay dos tipos de personas: las que respetan las normas a rajatabla, y las que van a su rollo. De vez en cuando, el comportamiento de estas últimas hace que las primeras se indignen, y decidan dejar de ser tan respetuosas y sucumbir al poder del mal. Ibai Llanos ha sido el último en pasarse al lado oscuro, después de ver que había varios participantes de TortillaLand que no estaban respetando el límite de horas que se pueden pasar dentro del servidor cada día, un total de cuatro. Este límite se impuso para que no hubiera descompensaciones en el desarrollo de cada jugador dentro de la historia, e Ibai decidió dejar a medias lo que estaba haciendo para respetarlo. Al ver que el resto no lo hacían, llegó la indignación.

Según las explicaciones que habían dado los organizadores de TortillaLand a los streamers participantes, habría sanciones para aquellos que se pasasen del límite de horas en el server, pero Ibai señaló que no se estaban aplicando. En concretó, explicó el caso de JuanSGuarnizo, que había seguido jugando a pesar de ser consciente de que quizá se estaba pasando del número de horas máximo que exigía la normativa de la serie. Como consecuencia de toda esta situación, Ibai dio a entender que se pasaría a propósito del número de horas si así lo requería, para no interrumpir lo que sea que esté haciendo cuando se cumplan sus cuatro horas de juego diarias. Sobra decir que no existe ni el más mínimo mal rollo entre Ibai Llanos y JuanSGuarnizo.

Hay que tener en cuenta que TortillaLand 2 apenas acaba de empezar, y es normal que la organización y el control sean todavía un poco caóticos. Además, existe la posibilidad de que se esté siendo más permisivo en un principio con aquellos que incumplan las normas, hasta que se vayan acostumbrando a ellas. No cabe duda de que, con el tiempo, las sanciones empezarán a llegar a aquellos participantes que falten a la normativa establecida de forma deliberada.