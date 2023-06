Ibai renueva su contrato con Twitch: "Creo que tengo el mejor contrato del mundo"

Frente a la noticia de los nuevos fichajes de Kick, la comunidad no ha tardado en ir a preguntarles a los streamers españoles si también les han ofrecido una oferta tan alta como la de xQc. Y, como no podía ser de otra forma, a quien más han preguntado sobre este tema ha sido a Ibai, quien ha revelado que él no solo no tiene pensado irse a Kick, sino que incluso acaba de renovar su contrato con Twitch. Además, ha querido aclarar que, por mucho que a xQc le hayan dado 100 millones de dólares, a él no le darían "ni un 10%" de esta cifra, ya que la oferta depende mucho del país en el que resida el streamer.

Aun así, ha revelado que tampoco tiene pensado cambiar de plataforma porque a él le gusta mucho Twitch, aunque sí que es cierto que Kick le habló hace unas semanas, momento en el que les confirmó que estaba "blindado", ya que justo acababa de renovar su contrato. Además, Ibai ha asegurado que tras la marcha de xQc tiene "el mejor contrato de Twitch del mundo", por lo que no solo es el mejor pagado, sino que tiene "las mejores condiciones" de trabajo dentro de la plataforma.

Pero, pese a ello, Ibai confiesa que se alegra de que Kick esté creciendo tanto, ya que toda competencia para Twitch es buena. Por este motivo, los anima a seguir ofreciendo mejores condiciones para tensar a Twitch y a seguir llamando a la puerta de los streamers, aunque hay algunos creadores que duda mucho que lleguen a abrírsela, ya que está seguro de que hay algunos que es imposible que se vayan, como es el caso de IlloJuan.

De todas formas, parece que cada vez son más los streamers que terminan convencidos de probar esta nueva plataforma, por lo que no sería de extrañar que pronto empiecen a anunciar nuevos fichajes. Y quién sabe si terminará abriéndoles la puerta algún streamer español, ya que varios de los grandes ya han hablado bien sobre Kick, por lo que es más que probable que alguno de ellos termine firmando un contrato con la plataforma enemiga de Twitch.