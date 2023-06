Amouranth y xQc fichan por Kick: la plataforma ha ofrecido al canadiense un contrato de 100 millones de dólares

Desde que Kick entró a escena, esta nueva plataforma de streaming se ha mantenido en el punto de mira de muchos creadores de contenido de todo el mundo. Pero, pese a que cada vez son más los streamers que están hablando bien de ella, nadie se esperaba que consiguiera fichar a uno de los más importantes de todo Twitch: xQc. Según ha asegurado The New York Times, este streamer ha firmado un contrato de dos años a cambio de 70 millones de dólares, una cifra que podría llegar a alcanzar los 100 millones gracias a los incentivos.

Pero, al contrario de lo que muchos podrían llegar a pensar, esta gran oferta no le exige ningún tipo de exclusividad, por lo que xQc podrá continuar stremeando en su plataforma habitual. Y, si ya de por sí había sorprendido el hecho de que hubiera firmado un contrato como este, el hecho de que no tenga exclusividad ha impactado todavíamás a sus compañeros de profesión, quienes no han tardado en hablar sobre ello.

Aun así, el canadiense ha revelado que le ha llevado muchos meses tomar la decisión de firmar este contrato, motivo por el que ha querido aclarar que no es algo que haya decidido a raíz de los errores de Twitch, sino que llevaba ya tiempo dándole vueltas. Pero, pese a este cambio, sus seguidores no han dudado ni un momento en trasladarse con él y apoyarle en esta nueva plataforma, de forma que Kick ha revelado que han registrado más de un millón de registros en tan solo 24 horas.

Y, por si este fichaje no fuera suficiente para Kick, la plataforma no ha dudado en firmar con otra de las streamers más grandes de Estados Unidos: Amouranth, quien también ha anunciado esta noticia a través de sus redes sociales. Aun así, por ahora no se ha revelado si esta ha firmado por una cantidad tan alta como la de xQc ni la duración de su contrato, por lo que habrá que esperar hasta saber cuál es la cifra que le han ofrecido a la estadounidense para aceptar este traslado.