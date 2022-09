Ibai se sincera sobre su retirada de Twitch: ¿cuándo dejará el streaming?

Parece que el comienzo de curso no ha sentado demasiado bien a las grandes figuras del streaming, ya que algunos de ellos han reflexionado mucho sobre su futuro en Twitch y sobre el tiempo que tienen pensado seguir con su actividad en la plataforma, y en el streaming en general. Si hace un par de días era Auron el que reconocía que estaba pensando sobre cuándo dejar su actividad profesional actual, ahora ha sido Ibai el que ha explicado claramente cuáles son sus intenciones futuras en Twitch.

De todas las grandes estrellas del streaming de España, Ibai es la que ha logrado amasar una mayor cantidad de seguidores en el menor tiempo. Mientras que la mayoría llevan cerca de una década dedicándose a la creación de contenido, Ibai lleva solo un par de años sabiendo lo que es el éxito en redes. El vasco ha obtenido enormes beneficios por su actividad, pero también ha invertido grandes cantidades de dinero y esfuerzo en desarrollar proyectos que le hiciesen ilusión y que lo motivasen a seguir con su actividad de streamer. Según ha reconocido él mismo, aún le quedan muchos proyectos pendientes, pero le resulta difícil imaginar lo que ocurrirá a más de dos años vista: puede que para entonces reduzca su actividad en Twitch, o directamente la elimine por completo para dedicarse a otras cosas.

Todas estas reflexiones llegan en pleno desarrollo de otra de las ideas que Ibai ha querido poner en marcha en Twitch: FIBA 3x3 Streamers Cup, una competición de baloncesto en la que participarán streamers muy conocidos y jugadoras profesionales. Eventos como estos son los que están permitiendo que la motivación y la moral de Ibai se mantengan bien altas, pero no cabe duda de que su trayectoria no sería la misma sin este tipo de proyectos. ¡Aunque llegue un momento en el que decida dejar Twitch, seguro que eso no significa que vayamos a dejar de saber de él!