IlloJuan, Masi, Biyín y Paula Gonu muestran su apoyo a Marina Rivers tras la polémica de la Velada del Año 3

Marina Rivers continúa en el punto de mira de muchos usuarios después de su combate contra Samy Rivers, un enfrentamiento que fue, posiblemente, uno de los más emocionantes de la Velada del Año 3. Pero, pese a que ambas competidoras hicieron un gran trabajo sobre el ring y respondieron muy bien a los golpes de la otra, parte de la comunidad sigue acusando a la española de haber robado el cinturón, pese a que fue decisión de los jueces. Por este motivo, varios streamers han decidido salir en defensade Marina Rivers, a quien han querido dar todo su apoyo.

Entre estas personas están Masi e IlloJuna, quienes se han mostrado muy contundentes a la hora de hablar sobre esta polémica, momento en el que han querido recordar que fue un combate "muy reñido y muy igualado". Y, precisamente por este motivo, IlloJuan señala que no entiende por qué hay tantas personas tachando de "robo" este enfrentamiento, ya que Marina respondió muy bien en todo momento a Samy, por lo que no estuvo para nada descompensado.

Además, considera que falta mucha empatía hacia Marina Rivers, a quien no se le ha dejado disfrutar de esta victoria pese a que ella, al igual que Samy Rivers, también se ha matado a entrenar y a prepararse para este combate. Esto es algo que Paula Gonu también ha querido destacar durante uno de sus directos, ya que considera que ambas han estado trabajando mucho para la velada.

Por este motivo, remarca que que le hayan dado la victoria a Marina no significa que Samy sea "peor ni mejor", pero señala que lo que no se puede hacer es "joderle a una persona este momento de gloria" diciéndole que no se lo merece. Porque, al final, todo lo que buscan los participantes es disfrutar de la Velada del Año 3, por lo que considera que generar todo el odio que se ha creado durante estos días es "muy innecesario".

Finalmente, pese a que ellos han sido los que más han hablado sobre ello en sus streams, Biyín también ha querido mostrar todo su apoyo a Marina Rivers al felicitarla por su combate y animar a su comunidad a que le envíen mensajes positivos para compensar todo el odio que está recibiendo.

Pero, pese al apoyo que ha empezado a recibir la participante española por parte de algunos streamers, parece que la comunidad continúa bastante enfadada con toda la polémica que se ha creado alrededor de este combate. Por tanto, habrá que esperar para ver si, a lo largo de los días, finalmente termina calmándose toda esta situación y Marina Rivers puede disfrutar del cinturón que se ha ganado de forma justa.