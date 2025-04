La influencer Pawgli denuncia ser víctima de un terrible acoso: "Me dijo que mirara arriba y estaba en la ventana"

Pawgli, conocida influencer en redes sociales, ha denunciado a través de varios vídeos una situación que ha generado una fuerte reacción entre sus seguidores: está siendo acosada por un hombre que, según explica, ha llegado incluso a seguirla desde Barcelona hasta Madrid para instalarse justo frente a su casa.

Todo comenzó cuando ambos coincidieron en un gimnasio en la capital catalana. Al principio, el trato era cordial, pero pronto la situación se volvió incómoda. "Se obsesionó muchísimo, me escribía todos los días y llegó a soltarme comentarios tan bestias que decidí dejar de entrenar con él", explica Pawgli.

Aunque intentó cortar la relación ignorando sus mensajes, el acoso continuó y, recientemente, dio un giro aún más escalofriante. "Fui a cenar con unas amigas en Madrid, subí una foto del plato, sin geolocalizar nada. Al rato, él apareció en el mismo sitio. Me dijo que se había mudado… y vivía justo enfrente de mi edificio", relata.

El episodio que más miedo le ha provocado ocurrió al día siguiente. Mientras tomaba el sol en la piscina de su urbanización, recibió una llamada: "Pau, mira arriba". Al alzar la vista, lo vio saludándola desde una ventana. "Está justo enfrente, me ve cada vez que salgo. Estoy asustada de verdad", confiesa.

Tras acudir a las autoridades, le han recomendado no salir sola y limitar sus movimientos mientras se valoran medidas más contundentes. "Me han dicho que, por ahora, no salga de casa", lamenta. La joven, visiblemente afectada, concluye: "Esto ya no es una historia de miedo. Es mi vida, y no sé cómo pararlo".