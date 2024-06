IShowSpeed dona la mitad del dinero que ganó con MrBeast a la causa palestina

En un gesto que ha conseguido conmover a la gran mayoría de sus seguidores, el creador de contenido estadounidense IShowSpeed, uno de los más populares en la actualidad, ha donado 50.000 dólares a la causa palestina tras su victoria en un desafío organizado por el también youtuber MrBeast. En dicho desafío, Speed compitió en una carrera de obstáculos contra otro renombrado youtuber estadounidense, KSI. Gracias a su triunfo, Speed se embolsó la friolera de 100.000 dólares.

La donación por parte del youtuber fue hecha el 11 de junio de 2024, enviándola a Palestine Relief Web, contribuyendo, así, con la mitad de sus ganancias obtenidas en el último video de MrBeast. Sin embargo, no es la primera vez que Speed muestra su apoyo a Palestina, ya que tanto en YouTube como en Twitch le hemos podido ver defendiendo los derechos del pueblo palestino y gritando alguna que otra vez Free Palestine.

La respuesta en las redes sociales a su donación ha sido abrumadoramente positiva y muchos usuarios en Twitter/X elogiaron al joven creador de contenido por su gesto. "¡Este chico es increíble, con solo 19 años, donó tanto y para una buena causa!", "personalmente no me gustan las cosas que hace, ladrar y hacer payasadas, pero tengo que decir que es una persona increíblemente humilde por dentro, y me encanta que podamos decir que las redes sociales no hicieron famoso al tipo equivocado, respeto". Han sido solo algunos de los mensajes que ha recibido Speed. Sin embargo, muchos otros, aunque menos tanto en número como en ruido, han criticado a Speed por no haber donado la totalidad de las ganancias, argumentando que él tiene dinero de sobra y que 50.000 dólares más no le hubieran supuesto nada.

En definitiva, si uno ve los directos de Speed pudiera parecer que es alguien a quien las causas sociales le son ajenas, pero, no obstante, gestos como el que acaba de tener son los que marcan la diferencia. Desde aquí no nos queda otra que aplaudirle.