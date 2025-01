Jordi Wild se convierte en uno de los villanos del nuevo cómic de Nicolás Maduro: "Este año promete"

El creador de contenido y podcaster español Jordi Wild ha iniciado el 2025 de manera peculiar, al convertirse en el villano de un cómic basado en Súper Bigote, una serie animada creada en 2021 por el gobierno de Nicolás Maduro. La obra gráfica retrata al presidente venezolano como un superhéroe que lucha contra el imperialismo y la oposición. Jordi aparece caricaturizado como un "fascista" que conspira contra la revolución bolivariana, un reflejo directo del desencuentro entre el creador de contenido y el mandatario.

"Comienza 2025 y me han puesto de villano en un cómic del régimen de Maduro. Este año promete", escribió Jordi Wild en su cuenta de X, demostrando una vez más su capacidad para tomar con humor incluso las situaciones más insólitas.

El enfrentamiento comenzó en septiembre de 2024, cuando Jordi invitó a María Corina Machado, figura clave de la oposición venezolana, a participar en su podcast The Wild Project. El episodio, titulado The Wild Project 290, superó el millón y medio de reproducciones y se convirtió en uno de los más comentados del creador español. Sin embargo, no fue bien recibido por el oficialismo venezolano.

En un mitin, Nicolás Maduro criticó públicamente a Jordi Wild, confundiendo su identidad con la de Frank Cuesta y diciendo: "Te vas a secar, Wild, te vas a secar". Jordi respondió en tono irónico con un "Estoy llorando" en sus redes sociales.

La polémica escaló con la aparición del cómic, donde Jordi es presentado como un enemigo de los valores revolucionarios que defiende Súper Bigote. Esta representación gráfica no solo evidencia la repercusión internacional del podcast, sino que también subraya el uso propagandístico de la cultura popular por parte del régimen venezolano. Lo más probable ahora es que Jordi aborde esta peculiar situación en próximos episodios de su podcast, así que estaremos pendientes de sus declaraciones.