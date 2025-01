Alexelcapo cierra capítulo con los fans Brandon Sanderson tras una enorme polémica: "Me bajo de este barco"

Alexelcapo ha sorprendido a su comunidad tras anunciar que no hablará más de Brandon Sanderson, el afamado escritor de fantasía y creador del Cosmere. La decisión llega después de expresar su decepción con el último libro de Sanderson, Viento y Verdad, lo que le valió una oleada de críticas por parte de los seguidores más acérrimos del autor.

En un extenso mensaje publicado en X (anteriormente Twitter), Alexelcapo compartió su experiencia tras años siendo un entusiasta de la obra de Sanderson, incluso reconociendo que su admiración llevó a muchos de sus seguidores a descubrir al escritor. Sin embargo, lamentó el fanatismo que, según él, dificulta cualquier tipo de crítica constructiva: "Durante mis clubs de lectura he criticado cosas tanto de sus obras como de actitudes y comentarios que ha tenido Sanderson con los años, ni es Dios, ni es perfecto y sus obras tampoco lo son", escribió el streamer.

Alexelcapo también señaló cómo esta falta de aceptación ante críticas se ha convertido en un obstáculo para disfrutar de la obra del autor de forma abierta: "Ahora es intocable, incriticable, si no te gusta algo es que no lo has entendido, es simplemente culpa tuya". Pese a todo, dejó claro que sigue disfrutando de muchas de las novelas del Cosmere y que su admiración por Sanderson no desaparece, aunque a partir de ahora lo hará en silencio. "El viernes será la última vez que hable de Sanderson... me bajo de este barco", concluyó.

El streamer también anunció un directo especial para cerrar este tema, donde hablará de forma detallada sobre Viento y Verdad y contará con la participación de invitados que ofrecerán perspectivas más positivas. La polémica subraya la complicada relación entre creadores de contenido y las comunidades llenas de fanáticos, dejando en evidencia los retos de expresar opiniones críticas en entornos dominados por el fervor y el extremismo.