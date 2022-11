Jordi Wild contra los ESLAND: "Me parece vergonzoso que no haya categoría de mejor youtuber"

A Jordi Wild no le gustan mucho las galas de premios. Las considera "aburridísimas" y si va a un sitio como los Ídolo es "con la condición de que me paguen el viaje, porque me apetecía ir a Madrid". Sin embargo, su caluroso recibimiento al llegar a los ESLAND, la entrevista que dio en la alfombra roja y su discurso de agradecimiento tras recibir el galardón a Mejor Talk Show de 2021, hacía que pensáramos que tenía más aprecio a lo que organiza TheGrefg.

"Por supuesto que tiene que estar gente de directos", dice en referencia al claro enfoque Twitch que tienen los ESLAND, "pero espero que tengan los cojones para dejarse de tanto stream y nos den un pequeño trocito a los youtubers". En concreto, le parece un "escándalo y una vergüenza" que no existan dos categorías: Mejor Youtuber y Mejor Vídeo del Año.

En el primero "estar Willy, Vegetta, DJ Mario, yo mismo, Luisito Comunica, Lethal Crysis, Dross y muchos que me dejo", y sobre la segunda categoría el cabreo es todavía mayor. "¿Cómo coño obvian los vídeos? Hay gente que hace vídeos para la historia, que están tan cuidados como productos televisivos que cuestan 100 veces más". Todo reflexionando bastante encendido, hay que decirlo.

Ahí no acaba la cosa: "Daba por hecho que iba a estar nominado y sería lo lógico", dice sobre las dudas de que vuelva a tener opciones como creador. Que el ganador del año pasado no esté ni nominado le parece ridículo, así como el cambio de normas para orientar la participación a los directos: "A lo mejor hago dos o tres directos al año, que es verdad que uno de 25 horas (hazlo tú), y aunque dormiría tranquilísimo esa noche, para mí sería un escándalo espectacular".

Achaca su hipotética ausencia, que no definitiva, al sistema inaugurado este año para que participe el público. "Que la gente vote por Reddit no me mola, aunque me favorezca, porque se convierte en una votación de popularidad. Prefiero mil veces que haya un jurado técnico que analice cuáles son los mejores canales de cada categoría".

Incluso con el notable enfado, asegura plantearse cuadrar su agenda para asistir presencialmente, si bien tampoco lo asegura a día de hoy. Lo que está claro es que sus palabras solo tienen dos posibles resultados: reflexión para los organizadores o polémica al canto. Y yo me huelo cuál va a ser...