Justin Bieber ha empezado el 2020 cumpliendo su promesa: estrenar nueva música. Después de cuatro años alejado de los escenarios, Bieber se encuentra en plena promoción de su nuevo single ‘Yummy’.

Sin embargo, no todo es de color de rosa en su vida. Ante las especulaciones de su mal aspecto y desmejorada condición física, el cantante ha tenido que hacer público su estado de salud: “Mientras que mucha gente seguía diciendo que Justin Bieber se veía como la mierda, en la metanfetamina, etc. no se dieron cuenta de que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme, no sólo eso, sino que tenía un grave caso de mononucleosis crónica que afectaba mi piel, la función cerebral, la energía y la salud en general”.

Además, ha aprovechado para anunciar que en breve publicará en su canal de YouTube una serie de vídeos en los que relatará cómo se ha enfrentado la enfermedad y cómo va superándola, ya que a día de hoy no existe tratamiento para curarla definitivamente.

La enfermedad de Lyme se contrae por la picadura de una garrapata y puede llegar a causar problemas en los órganos internos.

Justin no está solo en su lucha. Otros famosos como Avril Lavigne o Ashley Olsen también sufren esta enfermedad que causa dolores en las articulaciones.

Ser una celebridad de éxito y padecer una enfermedad no es nada fácil. Estos son otros cantantes y actores que conviven diariamente con enfermedades crónicas:

Selena Gómez y Kim Kardashian

Tanto la ex de Justin Bieber como la reina del imperio Kardashian han hecho público que padecen lupus, una enfermedad autoinmune que puede afectar a las articulaciones, la piel, los vasos sanguíneos y órganos vitales como el cerebro o los riñones. En el caso de Selena, tuvo que someterse a un trasplante de riñón y sufre variaciones de peso constantes debido a la medicación.

Dani Martín

En el panorama nacional encontramos al cantante Dani Martín, que hace unos meses quiso compartir con sus seguidores a través de Instagram que sufre brotes de rosácea, una afección de la piel del rostro y que causa su enrojecimiento.

Lady Gaga

La cantante y actriz de ‘Ha nacido una estrella’ ha hablado en varias ocasiones que sufre dolores crónicos por todo el cuerpo debido a la fibromialgia.

Daniel Radcliffe

El actor que da vida a Harry Potter tiene una enfermedad conocida como la del ‘niño torpe’, es decir, la dispraxia, que le supone problemas de coordinación motriz como no poder atarse los zapatos.

Demi Lovato

La cantante fue diagnosticada en 2015 de un trastorno bipolar contra el que lucha desde entonces junto a su adicción a las drogas. Al igual que Justin Bieber, Lovato grabó un documental en YouTube para mostrar a sus fans la conocieran de cerca musical y personalmente.