Aún no sabe cómo se filtró la noticia, pero Karol G dio un buen susto a sus seguidores la semana pasada cuando reconoció que las noticias sobre su positivo en coronavirus eran ciertas. La colombiana se había hecho el test junto a su pareja, Anuel AA, y después de que él diera negativo decidió pasar el tiempo de cuarentena alejada de los suyos.

"Hace más o menos dos o tres semanas, me di cuenta que tenía el COVID y no lo quise hacer público por muchas razones", explicó la semana pasada en Instagram Live, una red donde 31 millones de seguidores están pendientes de cada paso suyo. "No lo quise hacer público porque mis papás estaban lejos de aquí. No lo quise hacer público porque no quise preocupar a nadie".

"En mi familia somos personas que lo hacemos todo muy juntos y, de haber sido otro momento, lo más probable es que mis papás hubieran estado acompañándome porque siempre lo hacen. Simplemente no quise darles esa preocupación, ya que están lejos de mí y no podíamos hacer nada", dijo hace unos días en el mismo directo.

Pero lo peor ya ha pasado. A través de sus redes sociales ha compartido el resultado del último test que se ha hecho, que en esta ocasión ha dado negativo. Para demostrarlo, ha puesto una foto donde se la ve perfectamente recuperada de los síntomas que dijo haber sufrido durante estas duras semanas. "Fue muy doloroso", explicaba en sus publicaciones anteriores.

Relajado por la noticia, Anuel bromeaba en su propio Instagram con uno de los filtros más populares, muy probablemente ya al lado de su también famosísima pareja. Karol ha sido de las pocas celebridades en el mundo de la música que ha reconocido estar infectada por el virus, y probablemente el resto quieran, al igual que ella, que la noticia sea su trabajo en lugar de su estado de salud.