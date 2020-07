En 2013 Katy Perry publicó la famosa canción 'Dark Horse' como parte de su disco 'Prism', que contó con el rapero y productor Juice J como uno de los invitados. Cuenta con más de dos millones y medio de visitas en YouTube y se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la carrera de la cantante. Resulta que un rapero llamado Marcus Gray, más conocido por su seudónimo Flame, había lanzado el single 'Joyful Noise' en 2008. Al escuchar el temazo de Katy cayó en la cuenta de que había gato encerrado.

En 2014 denunció a la exitosa cantante y a todo su equipo por plagiar su canción, debido a que si se escucha con un poco de atención, se observa que el ritmo y la base son bastante parecidas entre las dos canciones. Pero tan similares le parecieron al rapero, que decidió llevar a la estrella del pop ante los tribunales. Ahora el jurado ha fallado por unanimidad en contra de Katy Perry.

Te mostramos los dos videoclips publicados en YouTube para que tú también puedas apreciar el parecido y juzgar por ti mismo el plagio. En el vídeo clip de 'Dark Horse' los segundos 00:19-00:48, 01:18-1:53 y 02:23-02:52, son bastante similares a los intervalos 00:00-00:49, 01:15-1:20, 01:48-02:11, 02:36-02:41 y 03:08-03:18 de la canción de Flame.

Después de una semana de juicio, el jurado concluyó que la canción de Katy Perry era una infracción de los derechos de autor. Tanto la artista como el productor, Dr. Luke, alegaron que jamás habían escuchado la canción 'Joyful Noise'. Los acusados llamaron a expertos como testigos para mostrar una falta de similitud entre ambos trabajos. El juicio tuvo momentos de tensión cuando, por dificultades técnicas, no se pudo reproducir la canción de Kate Perry y ella misma se ofreció a cantarla en directo para todo el jurado. El veredicto da paso a una fase de estimación de daños.

A pesar de todo esto, Katy Perry no se ha hundido en su carrera musical y ha decidido abandonar el mundo del espectáculo, sino todo lo contrario. Va a realizar una colaboración con su nueva mejor amiga: Taylor Swift. La canción se titulará 'Beauties in the Making' y será lanzada al público el 9 de agosto de 2019. Pero la cosa no acaba ahí sino que, también, Charlie Puth va a producir una canción de Katy Perry llamada 'Small talk'. Sin embargo, la fecha de lanzamiento aun se desconoce aunque esperamos ansiosos que sea pronto.