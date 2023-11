Kim Kardashian revela que North estafa a sus amigos en su puesto de limonada: "Son ricos, a ellos no les importa"

North West continúa sorprendiendo a las redes por la actitud tan honesta con la que está encarando la vida. Porque, si hace apenas unas semanas sorprendió a las redes por la forma en la que respondió cuando le preguntaron qué opinaba del trabajo de su madre, en esta ocasión ha vuelto a hacer reír a las redes por la forma en la que gestiona su pequeño negocio.

Los seguidores de la familia Kardashian saben muy bien que Kim está intentando que su hija crezca sabiendo lo importante que es que gane su propio dinero y, por lo que parece, en estos momentos ha optado por hacerlo vendiendo limonada. Pero, tal y como ha revelado Kim Kardashian a la revista GQ, no lleva este pequeño puesto de forma honesta, ya que asegura que "estafa" a sus amigos.

Pese a que North vende la limonada a dos dólares a todos los extraños que se acercan a comprarle un vaso, si su cliente es alguien que ella conoce le "estafará por completo". Esto es algo que ha descubierto porque sus amigos siempre le llaman diciéndole que les ha cobrado "20 dólares por una limonada" con la excusa de que no tiene cambio. Y, como es de imaginar, esto no es algo que haga por error, sino que lo hace conscientemente, algo que ella misma le confesó a su madre cuando le preguntó, a quien le dijo que como ellos son ricos, "no les importa".

Esto es algo que no ha tardado en viralizarse y hacer reír a todos los que lo han leído, quienes han bromeado al decir que North "será una gran persona de negocios" porque "conoce las reglas de los negocios". Aun así, hay quienes creen que también puede ser un peligro que crezca pensando que la idea de estafar está bien, pero, tal y como muchos han señalado, es algo que solo hace con las personas que conoce y sabe que son ricos, por lo que es consciente de que es algo que no les afectará.