Lele Pons está a punto de quedarse desnuda cuando una gaviota desata su bikini mientras posaba en la playa

Esta descarada gaviota estaba tramando un juego cuando quiso llevarse el bikini de Lele Pons con su pico.

El viaje de la vloguera y animadora Lele Pons a la playa dio un giro curioso después de que una gaviota juguetona se abalanzó y le desabrochó la parte superior del bikini provocando que sus pechos queden al descubierto, como se ve en un clip viral de Instagram.

"El pájaro es un actor pagado", bromeó la influencer y cantante venezolano-estadounidense de 27 años en la leyenda del clip publicado para sus 53,8 millones de seguidores en la plataforma.

El vídeo, que acumuló 18 millones de visitas en dos días, comienza de forma tranquila con Pons posando en una playa no especificada con un bikini brillante y pantalones vaqueros cortos. Mientras tanto, se pueden ver gaviotas revoloteando y dando vueltas al fondo.

Sin embargo, la sesión fotográfica se tuerce después de que una gaviota se lanza y agarra el tirante de su traje de baño. Luego, el pájaro procede a volar con él, desatando accidentalmente la parte superior del bikini.

Afortunadamente Pons reacciona rapidamente agarra la parte de arriba antes de que pueda desabotonarse por completo evitando a sus espectadores una escena en topless involuntaria.

La ex concursante de "Dancing With The Stars" es conocida por su contenido en redes sociales, sus canciones y sus campañas como modelo. Especialmente atrevido es el vídeo de su canción Celoso de 2018, que ha sido visto la friolera de 400 millones de veces en YouTube.