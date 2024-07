Lia Sikora anuncia su ruptura con Carlos Ramos: "No volveré a hablar del tema"

Lia Sikora y Carlos Ramos han anunciado el fin de su relación relámpago. Ayer por la tarde, Sikora sorprendió a sus seguidores con un comunicado en Twitter/X, donde confirmó su ruptura con Ramos. "Ya no estoy en ninguna relación ni compromiso con nadie, me estáis preguntando mucho y al igual que he hecho la relación pública me veo obligada a hacer pública la ruptura. Este es el único comunicado que daré y no volveré a hablar del tema", expresó la creadora de contenido.

La noticia llega tan solo tres meses después de que Sikora y Ramos confirmaran su noviazgo durante una romántica escapada a Maldivas. Este viaje había sido el escenario perfecto para hacer pública su relación, acallando los rumores sobre si su romance había comenzado antes de la ruptura de Sikora con Jonata.

El anuncio de la ruptura ha desatado una avalancha de reacciones en las redes sociales. En plataformas como Twitter/X y TikTok, numerosos usuarios han compartido sus opiniones y teorías sobre el abrupto final de la relación. Algunos seguidores han recordado la polémica que envolvió a Sikora el año pasado, cuando surgieron rumores de que había engañado a Jonata con Ramos, tras ser vistos juntos en varias ocasiones.

Por otro lado, en las últimas horas Lia Sikora ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok que ha añadido más leña al fuego. Aunque en él no mencionó directamente su ruptura con Ramos, afirmó que da la razón a sus haters y reconoció haber cometido errores en el pasado. Esta confesión ha llevado a muchos a especular sobre si la infidelidad ha jugado un papel en el final de su relación actual o si Carlos podría haber sido infiel a Lia Sikora, repitiendo el patrón de rumores que rodearon su relación anterior con Jonata.

Ahora tan solo nos queda esperar a saber si en algún momento llegaremos a conocer la versión de los hechos de Carlos. De momento, tan solo tenemos la información ofrecida por Sikora, que es más bien poca.