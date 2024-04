Lia Sikora se defiende de las críticas que le han llovido al confirmar su relación con Carlos de ZonaGemelos

Dentro del mundillo de los influencers y el salseo, una de las noticias más comentadas estos últimos días ha sido la de la confirmación de la relación entre Lia Sikora y Carlos de ZonaGemelos. Por supuesto, las críticas no se han hecho esperar y la creadora de contenido, harta de tener que aguantarlas, ha decidido defenderse a través de su cuenta de Twitter/X.

"He soportado todo tipo de acoso posible y comentarios diciéndome de todo, como "guarra", "que me muera", "puta"... cuando, a su vez, subía un vídeo bailando y los comentarios de repente eran "igual sí que te perdonamos", "tampoco fue para tanto"...", explicó, haciendo referencia a la doble moral de muchos de los usuarios. "De todo esto ya ha pasado un año y creo que no tenéis ni un cuarto de toda la información que hay del tema. Aún así, los de Twitter futbol seguís con el acoso masivo y con el derecho de intentar arruinar mis ganas de vivir".

La influencer continuó, tajante: "Ni yo ni Carlos nos creemos que estamos donde estamos, entendemos las confusiones y que haya muchas contradicciones, pero es así, quieran creérselo o no. Sí, éramos amigos, y jamás pensamos acabar juntos en ningún aspecto. Y por eso nos parece el doble de bonito. Y entiendo y respeto que tengáis vuestras opiniones, pero ni yo ni nadie vamos a dejar de vivir nuestras vidas porque a vosotros no os apetece o no les parece bien".

A pesar de estas explicaciones, parece que parte de la comunidad no cree las palabras de Lia Sikora y siguen pensando que ella y Carlos están juntos desde antes de la ruptura con Jonata. Pero seamos claros: ninguno de nosotros hemos estado ahí para saber qué ha ocurrido, así que, por el momento, no nos queda otra que creernos esta versión.