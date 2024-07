María Patiño y Marina Rivers serán la presentadoras de La Velada del Año 4 de Ibai Llanos

Ya queda nada para que dé comienzo el evento del año. El próximo sábado 13 de julio, el estadio Santiago Bernabéu será el escenario de la esperada Velada del Año 4, organizada por Ibai Llanos. Este evento, que ha ido ganando notoriedad año tras año, se ha consolidado como uno de los más destacados en el mundo del streaming, atrayendo a una gran cantidad de seguidores de todo el mundo.

La Velada de Ibai Llanos es conocida por sus combates de boxeo, en los que participan algunos de los creadores de contenido más influyentes de habla hispana. Sin embargo, el show engloba muchísimo más: desde los artistas encargados de amenizar el evento hasta la siempre curiosa alfombra roja o los presentadores del evento. En este último apartado, este año, Llanos ha querido ir más allá y ha sorprendido a todos con un anuncio que ha dejado a sus seguidores boquiabiertos: la incorporación de María Patiño y de Marina Rivers como presentadoras del evento.

María Patiño, conocida por su trabajo en el programa Sálvame y actual presentadora de Ni que fuéramos, se une a la Velada del Año 4 junto a Marina Rivers, quien ya había participado en la edición anterior. La noticia fue confirmada por Patiño durante una emisión en directo en su canal de Twitch CanalQuickie, donde expresó su entusiasmo por formar parte de un evento de tal magnitud: "Voy a copresentar la cuarta Velada del Año de Ibai Llanos. Me lo han propuesto esta mañana y estoy muy contenta y me van a ver en el mundo entero, en Japón incluido". Marina Rivers, por su parte, no es una extraña de La Velada del Año 4, ya que el año pasado protagonizó uno de los combates más celebrados y comentados de todos contra la mexicana Rivers.

Sin duda, estos fichajes han sido un gran movimiento por parte de Ibai, al menos a nivel mediático. Sin embargo, cierto sector de la audiencia ve como un error traer a María Patiño, ya que, según ellos, la gente de la televisión convencional no debería de tener cabida en el mundo de Twitch, ya que el streaming representa todo lo contrario a la televisión. Lo que nadie puede dudar es que esta inesperada noticia le añade un toque extra de sabor a una Velada del Año que ya de por sí apunta a ser histórica gracias a los combates y a la actuación de artistas de la talla de David Bisbal, Anuel AA, Nicky Jam y Bizarrap, entre otros.