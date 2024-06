Tensión en La Velada del Año 4: ElMariana revela que el gimnasio de Plex le prohibió la entrada

El ambiente en la Velada del Año 4 se calentó antes de tiempo gracias a un enfrentamiento inesperado entre ElMariana y Plex. Y es que resulta que en el esperado cara a cara previo al combate del 13 de julio, el mexicano reveló un incidente que encendió la chispa de la discordia: fue rechazado en el gimnasio donde Plex entrena, a pesar de haber pagado la cuota correspondiente.

ElMariana, por supuesto, no dudó en expresar su descontento: "A mí me parece de muy mala educación... Si a ti te tocara ir a México a entrenar, te puedo asegurar que en cualquier gimnasio en el que yo estuviese entrenando tú tendrías la puerta abierta". Plex, sorprendido por la acusación, optó por reírse y mantener una actitud tranquila, negando cualquier implicación directa en el rechazo del streamer mexicano.

Más tarde, Plex recurrió a Twitter para aclarar la situación: "A ver para todos los iluminados, yo no he prohibido la entrada a un gym de pesas a nadie. El equipo de ElMariana pidió entrenar en mi gimnasio a lo que dijimos que no porque me parece absurdo entrenar en el mismo gimnasio cuando somos rivales, no por nada más, será por gimnasios en Madrid".

La polémica no tardó en extenderse por las redes sociales, donde numerosos usuarios criticaron a Plex, acusándolo de racismo y xenofobia. No obstante, ElMariana intervino para aclarar que no consideraba que el incidente tuviera tintes racistas, sino que lo atribuía a la competitividad deportiva.

El cara a cara sirvió de preludio a lo que promete ser un combate muy intenso el 13 de julio. La tensión entre ambos contendientes es palpable y eso, sin duda, le da un toque extra de picante al combate. Queda poco más de dos semanas para que suene la campana sobre el ring del Santiago Bernabéu, donde veremos quién consigue llevarse este esperado main event.