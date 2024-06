TheGrefg se moja y hace sus predicciones para La Velada del Año 4

Quedan poco más de dos semanas para que suene la campana sobre el ring de La Velada del Año 4. Los peleadores están ultimando los últimos detalles antes de subirse al cuadrilátero y, más o menos, ya nos hacemos una leve idea sobre el nivel general de los participantes. Por eso, algunos ya comienzan a mojarse y a lanzar sus predicciones sobre quién resultará ganador en cada uno de los combates. Uno que se ha atrevido a decir sus favoritos ha sido TheGrefg.

En uno de sus últimos directos, el presidente de Saiyans FC ha repasado uno a uno los combates de La Velada 4, en la que, además, participan varios amigos suyos como Agustín, Guanyar, Viruzz o Plex. De ahí que, quizás, en la mayoría de los combates el murciano ha decidido barrer para casa, si bien es cierto que el nivel de los españoles mete miedo a cualquiera. Pero, bueno, vamos a ver qué ha dicho el propio Grefg sobre los combates.

"En Agustín vs Carrera apoyo a mi colega, pero por encima de que sea mi colega sé que lo va a hacer mejor. En Guanyar contra La Cobra, sinceramente, no sé cuál es la mentalidad de La Cobra, pero la de Guanyar es la que se tiene que tener para ganar un combate y salir campeón. Viruzz contra Shelao… aunque Shelao me dé un poco de miedo por lo fuerte que es y tal, yo creo que, técnicamente y en cuanto a conocimiento de boxeo, Viruzz está a años vista de Shelao. Y eso es lo que va a hacer a Viruzz campeón de este combate", opinó Grefg.

Por otro lado, en el combate doble protagonizado por Nissaxter y Zelings vs Alana y Amablitz, el murciano se ha quedado con el team LATAM, a pesar de las dudas. Respecto al combate de El Rey de la Pista, Grefg no ha querido opinar directamente. Y es que, sin lugar a dudas, se trata del combate más difícil de predecir de la noche, ya que el resultado dependerá de varios factores.

Por último, en el main event, Grefg sí que se ha querido mojar, teniéndolo muy claro al parecer: "No sé lo que está entrenando El Mariana, creo que se lo estará tomando en serio, pero por la mentalidad con la que veo a Plex y cómo está entrenando, que literalmente ha dejado todo en su vida por entrenar, creo que le va a hacer campeón".