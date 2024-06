TheGrefg considera seriamente mudarse a Kick: "Hay posibilidades reales de que me vaya"

Hasta hace poco, parecía que Twitch era la única plataforma posible para los creadores de contenido. Sin embargo, parece que su hegemonía, poco a poco, comienza a tambalearse. Y es que desde que Kick, la plataforma verde que irrumpió recientemente en el mercado, ha generado opiniones divididas debido a su financiación por un casino online. Sin embargo, la percepción de los streamers está comenzando a cambiar. Hace poco, Ibai Llanos mencionó la posibilidad de un futuro en Kick una vez finalice su contrato con Twitch. Ahora, TheGrefg ha sido aún más explícito al respecto.

Durante su último directo, TheGrefg sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre la posibilidad de mudarse a Kick. “Hablando en serio porque he bromeado mucho. La realidad es que hay probabilidades de que me vaya a Kick porque tanto vosotros como yo tenemos ventajas. Tengo ventajas económicas y tengo ventajas de hacer ciertas cosas que estoy hablando con ellos...”, confesó el streamer murciano, dejando claro que detrás de sus habituales bromas había un fundamento real.

El atractivo económico de Kick parece ser una de las principales razones detrás de esta posible migración. TheGrefg no solo mencionó mejoras en sus ingresos, sino también otros incentivos que podrían facilitar la creación de contenido de mayor calidad. Además, subrayó los beneficios para sus seguidores, destacando la ausencia de anuncios en la plataforma: "Vosotros estáis en una plataforma que, pues bueno, se ve mejor y que no hay anuncios. Y el que no tengáis publicidad es una puta locura".

A medida que más streamers de renombre están transmitiendo en Kick, la plataforma está ganando tracción y consolidándose como una opción más que viable. El futuro de los streamers es incierto, pero lo que es claro es que cada vez más creadores están replanteándose su presencia en Twitch, considerando nuevas oportunidades que podrían redefinir el panorama del streaming. El tiempo dirá si TheGrefg finalmente dará el salto a Kick, pero su declaración marca un momento crucial en la evolución de la plataforma verde.