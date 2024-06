TheGrefg explota contra su editor y deja a todo el mundo con la boca abierta: "Es que soy muy perfeccionista"

Sabemos que TheGrefg es alguien que vive todo con mucha intensidad. A lo largo de los años, hemos podido ver al murciano en todo tipo de situaciones: desde las lágrimas hasta el éxtasis, pasando por el enfado. Precisamente sobre enfados venimos a hablar hoy, ya que durante las últimas horas se ha viralizado el cabreo que Grefg se ha pillado con su editor quien, además, es su primo.

Al parecer, el editor subió a YouTube un vídeo mal editado, algo de lo que Grefg se entera en pleno directo a través de sus moderadoras. Esto, por supuesto, no parece hacer ninguna gracia al streamer. "Me voy a tiltear muchísimo como mi editor haya subido el vídeo mal, sobre todo tratándose de un vídeo tan importante", dijo Grefg, quien, seguidamente, mandó un audio de WhatsApp a su editor: "Llevamos cinco días sin subir un vídeo a nuestro canal de YouTube y en el primer vídeo que subimos me regalas esto, ¿qué hacemos, tío?".

A lo largo del directo, podemos ver con total claridad cómo el cabreo de Grefg va en aumento de manera progresiva. Tanto es así que, incluso, llegado un momento, el creador de contenido grita sin contenerse, alzando la voz a un nivel que, al menos estando en directo, podría ahorrarse. Una vez relajado, TheGrefg comentó lo siguiente: "A ver, es que soy muy perfeccionista con estas cosas, chicos. Vosotros diréis que es una tontería, pero no, no es una tontería. Y ya está, le he dicho (al editor) que no hay ningún problema y que un error lo comete cualquiera".

Finalmente, el asunto parece que quedó enterrado y solucionado con estas disculpas. No obstante, y a pesar de que el editor haya podido hacer mal su trabajo, la reacción de TheGrefg no está justificada. Aún así, como suele decirse: rectificar es de sabios y el streamer, por suerte, consiguió rectificar a tiempo.