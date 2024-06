TheGrefg explota contra Gerard Piqué por los descartes de Saiyans: "¿Os ha respondido Piqué? No, porque está de putas"

Ahora que ha finalizado el Mundial de la Kings League —en el que Porcinos FC, el equipo de Ibai, salió campeón—, la liga creada por Gerard Piqué se toma un breve descanso antes de encarar su próxima parada: el draft. Sin embargo, el de este año está siendo un draft muy polémico, ya que las nuevas normas introducidas en el tema de los descartes parece no haber gustado a muchos presidentes, tal y como vimos el otro día con Perxitaa.

El último en pronunciarse al respecto ha sido TheGrefg. El presidente de Saiyans ha mostrado en directo su descontento respecto a esta norma y, además, se ha quejado de cómo le afecta a su equipo. Sin poder contenerse, el murciano ha explotado contra Gerard Piqué, a quien, al parecer, envió un mensaje que aún continúa sin respuesta.

"Gerard Piqué se levantó con ganas de poner una norma y este ha sido el mensaje que le he mandado: Oye, Gerard, ¿no crees que la gente cuando recibió picks o dio picks daba por hecho que en el draft iban a acabar con un jugador más o menos? Yo creo que Troncos y Saiyans, al tener cuatro picks, creíamos que terminaríamos con un jugador más para la plantilla y Kuni y Jijantes con un jugador menos al dar su pick 1, porque dábamos por hecho que los descartes serían igual para todos. De esta forma te cargas eso que era parte de la estrategia, por no hablar de que te enteras ahora y no en la etapa de negociaciones", leyó TheGrefg.

El murciano también aclaró que ese mensaje lo había enviado por la mañana y que, al menos hasta el momento en que lo leyó en directo, Gerard Piqué aún no le había respondido: "Este mensaje lo he enviado a las 11:42. ¿Os ha contestado a vosotros Gerard Piqué? No, porque está de putas. Ahí tenéis la respuesta". Desde luego, la cosa en la Kings League está más calentita que nunca.