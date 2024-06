¿Reconciliación? Ibai y TheGrefg acerca posturas en la Kings World Cup

La Kings World Cup está siendo un verdadero caos. Todos los días hay algún incidente que se viraliza y broncas por doquier. Parece que, incluso, el torneo está generando un montón de nuevas enemistades. Sin embargo, ayer, durante un instante, pudimos ver todo lo contrario al mal rollo generalizado de la competición. Estamos hablando de un momento de hermanamiento entre Ibai y TheGrefg que ha sido muy comentado en redes sociales.

Como seguramente ya sabrás, Ibai y Grefg llevan algo enfadados desde hace un tiempo. El murciano, hace tiempo, aseguró que "a Ibai se le da muy bien hacer preguntas en las que pretende no decir algo y que lo diga otra persona por él", un comentario que al vasco no le gustó nada, llegando a dejar de seguir a TheGrefg en Twitter/X o bloqueándole en Twitch. Desde entonces, la relación entre ambos streamers ha sido realmente fría. No obstante, han tenido que seguir coincidiendo a la fuerza, al ser los dos presidentes de dos equipos de la Kings League.

Pero ayer, 6 de junio, pudimos ver un primer acercamiento entre ambos presidentes. Y es que después de un partido de la Kings World Cup, Ibai hizo llamar a TheGrefg para que fuese a su cabina. ¿El motivo? Grefg había ido al stream de Gaules para hacer un gesto de lloro —en solidaridad a lo que el propio Gaules hizo el otro día a DjMaRiio— e Ibai quería que el presidente de Saiyans FC explicase el contexto de dicho gesto. Al verse, Grefg hizo un pequeño chiste sobre su mala relación con el de Porcinos FC, algo que Llanos decidió pasar por alto.

Sin embargo, pudimos ver cómo ambos parecen, al menos frente a la cámara, llevarse bien. ¿Ibai y Grefg han enterrado el hacha de guerra? Lo cierto es que no lo sabemos, pero, visto lo visto, podemos intuir que profesionalmente parecen haber recuperado la cordialidad.