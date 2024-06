Sergio Dipp confunde a Ibai con TheGrefg tras un polémico partido de la Kings World Cup y casi acaba en pelea: "¿Quién es este tío?"

La Kings World Cup vivió uno de sus momentos más tensos y curiosos este jueves durante los cuartos de final, cuando Sergio Dipp protagonizó un inesperado altercado tras el partido entre Saiyans FC y Olimpo United. El contexto es que Saiyans FC, equipo presidido por TheGrefg, logró eliminar a Olimpo United, el conjunto liderado por el famoso futbolista Javier "Chicharito" Hernández. Debido a compromisos personales, Chicharito no pudo asistir al encuentro en la KL Arena y delegó su representación a su amigo cercano y presentador de ESPN, Sergio Dipp.

El partido, que terminó con una estrecha victoria para los Saiyans FC, estuvo marcado por la controversia arbitral. En los últimos minutos del encuentro, Olimpo United reclamó un penalti no concedido por el árbitro, una decisión que, según los representantes del equipo, podría haber alterado el resultado final. La indignación de los seguidores y del propio Dipp no se hizo esperar. Al finalizar el encuentro, Sergio Dipp, visiblemente alterado, se dirigió a la cabina de comentaristas con la intención de confrontar a TheGrefG. Sin embargo, en su lugar se encontró con alguien que no tenía nada que ver, Ibai Llanos. Desconociendo la identidad de Llanos en ese momento, Dipp exclamó furiosamente: "Si quieren polémica, la hacemos".

La reacción de Ibai no se hizo esperar. Sin entender el motivo de la agresión verbal, respondió perplejo: "¿Pero quién es este tío?". El desconcierto de Llanos y la confusión de Dipp crearon un momento de gran tensión que rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una ola de comentarios y memes.

Este incidente se suma a la serie de emociones que la Kings World Cup ha venido ofreciendo, demostrando que el torneo no solo es un espectáculo deportivo, sino también un show con todas las letras. Veremos si en las próximas rondas del torneo la tensión se relaja o, tal y como todo parece indicar, crece aún más.