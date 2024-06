La impactante transformación de Plex: así está el español a un mes de La Velada del Año 4

Cuando se anunciaron los participantes de La Velada del Año 4, muchos avisaron de que Plex sería una de las mayores sorpresas de esta edición. No solo por el espectacular contenido que haría, tal y como ha demostrado, sino también por lo exigente y meticuloso que es el creador de contenido en todo lo que hace. Ahora, Plex ha vuelto a mostrar su cambio físico con una imagen y, desde luego, su evolución es impresionante.

En la imagen compartida por el youtuber, hemos podido ver cómo ha conseguido aumentar su masa muscular hasta el punto de que está casi irreconocible. Antes de comenzar su entrenamiento, la complexión de Plex era muy delgada. Sin embargo, podemos ver cómo ahora su torso ha cambiado por completo, luciendo tableta de chocolate y unos bíceps que, de seguro, se le deben de aparecer a El Mariana —su rival en La Velada 4— en sus peores pesadillas.

Esta no es la primera vez que Plex muestra su espectacular cambio físico. Hace unas semanas, el creador de contenido compartió una imagen en la que ya podíamos ver cómo su masa muscular se había multiplicado. En aquel entonces, muchos usuarios acusaron a Plex de doparse, ya que el cambio había sido totalmente radical. No obstante, esta nueva foto en la que podemos verle luciendo músculos junto a su entrenador ha zanjado todas las dudas: la brutal transformación de Plex se debe únicamente al esfuerzo, al compromiso y a la disciplina. No es difícil imaginar la cantidad de entrenamiento a la que se habrá sometido el youtuber.

Actualmente, queda poco más de un mes para que por fin suene la campana en el ring de La Velada del Año 4. Si Plex ya partía como favorito contra El Mariana, ahora resulta casi imposible apostar en contra del español. Eso sí, sobre el cuadrilátero los músculos no lo son todo y todavía hay que ver cómo se desenvuelve Plex con los guantes. Aún así, el desempeño de Plex ilusiona y mucho.