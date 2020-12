Mariah Carey, el mejor regalo de las navidades

Es difícil olvidar el terrible 2020 que estamos dejando atrás, pero si hay una época del año en la que la magia se contagie con más facilidad esa es sin duda la Navidad, con mayúsculas. Desde que Mariah Carey lanzara hace 26 años su temazo 'All I Want For Christmas is You', estas fiestas han ido permanentemente acompañadas de ese ya clásico.

El año pasado hizo un remake de la versión original con pocos cambios, un videoclip un poco más animado que el que vio la luz en 1994, y ninguna pandemia le iba a quitar el gusto de producir una nueva canción que acompañe los momentos familiares de diciembre.

Para celebrar tan largo aniversario, Carey se ha rodeado de la brillantina que tanto le gusta, decoraciones coloridas, mucha luz, sus niños y algunos elfos. Con un tono mucho más animado pero también con ritmos inconfundiblemente navideños, la cantante se ha tirado en tromba con 'Oh Santa', otro tema con el que quiere hacer historia.

En la versión completa del especial navideño, que tiene un poco de peliculero, Mariah aparece en primer lugar en su impresionante apartamento de Nueva York, que ha salido en más de una ocasión en videoclips y entrevistas. Muy a su manera toca la dura realidad que hemos vivido todos durante los últimos nueve meses, con la típica historia de tristeza que se alegra cantando.

Y bueno, ¿por qué no? Mariah llevaba tiempo dando pistas por redes sociales de que se aproximaba algo similar a lo que hemos acabado viendo en YouTube, una colaboración con Jennifer Hudson y Ariana Grande para acompañar el especial navideño que, por supuesto, no podría protagonizar nadie que no fuera ella.

Lo va a tener difícil para llegar a los 659 millones de visitas que tiene 'All I Want For Christmas Is You', pero cualquier refuerzo de moral y buen rollo ahora mismo es muy bien recibido. Felicidades Mariah.