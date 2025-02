Masi, completamente abatida por este año: "No os preocupéis por mí, ahora tiro con las reservas de alegría que tengo"

Masi ha mostrado su lado más vulnerable en las últimas horas a través de sus historias de Instagram. La actriz confesó estar pasando por una etapa complicada marcada por la pérdida de dos personas clave en su vida: su foniatra y amiga Celia, y su padrino Cristóbal Luis Ruiz García.

"Me ha costado bastante decidir si compartir esto o no. Cuando tienes seguidores, tienes que pensar las cosas dos veces", comienza el mensaje de Masi, cargado de sinceridad y emoción. Sin embargo, decidió abrirse para rendir homenaje a quienes han dejado una huella imborrable en su camino.

La primera despedida fue para Celia, a quien describió como "su foniatra, su amiga y su consejera favorita" durante ocho años. "Llegué a Madrid muy chiquita y perdida, y ella me achuchó muy fuerte y no me soltó nunca. Soy quien soy hoy, en gran parte, por todo lo que me enseñó Celia", escribió Masi, destacando no solo su profesionalidad, sino también su calidez humana. La actriz también dedicó unas palabras a su padrino, Cristóbal Luis Ruiz García, a quien recordó con orgullo y cariño. "Qué honor ser sobrina y ahijada de un tío tan único y especial. Seguiré cumpliendo mis sueños también por él", expresó.

A pesar del dolor, Masi dejó claro que sigue adelante con la energía y el optimismo que siempre la han caracterizado. "No os preocupéis por mí, ahora tiro con las reservas de alegría que tengo, que no son pocas", aseguró, enviando un mensaje de apoyo a quienes están atravesando situaciones similares.

Con su emotiva confesión, Masi volvió a demostrar que detrás de cada sonrisa hay una historia, y que compartirla puede ser una manera de sanar y de conectar aún más con su comunidad.