2024 TERRIBLE

Masi revela que no está pasando por su mejor momento: "Estoy aprendiendo a encajarlo como puedo"

La felicidad no parece estar acompañando a Masi a lo largo de los últimos meses. Después de su sonada ruptura con IlloJuan, la influencer no parece terminar de arrancar con buen pie. Ahora, a través de Instagram, ha expresado que no se encuentra en un buen momento.