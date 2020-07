Seguro que si te hablamos de Momo inmediatamente te salta a la mente la imagen de ese horrible muñeco que se hizo viral hace unos meses. Ojos saltones y muy (demasiado) abiertos, mirada fija, sonrisa gigante, deformada y con un toque diabólico, pelo largo, lamido y sucio? Toda una terrorífica caricatura que se coló en vídeos, Whatsapps y noticias.

Prácticamente sin buscarlo, Momo llegaba a muchas casas y ponía la piel de gallina. Un challenge que se colaba en vídeos de YouTube y que invitaba a aquel que lo viera a hacerse daño. Hasta la propia Kim Kardashian lo advertía en su cuenta de Instagram. ¿Era un bulo que había crecido como la espuma o una realidad? En el fondo daba igual porque el miedo que podía provocar nuestro protagonista con solo mirarlo era suficiente para ponerte alerta y, de repente, ¡alguien tuvo la idea! ¿Y si convertimos a Momo en una película de terror?

Si eres un amante de este tipo de películas sabrás que no todas son buenas? pero si te decimos que detrás de la trama de Momo estarán los productores de 'It', 'The Ring' o 'La Maldición' quizás te asegures eso de estar agarrado a la butaca del cine buena parte de la historia. Seamos sinceros, tiene todos los ingredientes para ello. Según Deadline, detrás de la idea de dar vida a Momo están el fundador de Vertigo Entertainment y un productor japonés llamado Taka Ichise. Ambos encargados también de trabajar en las películas que te acabamos de mencionar. Vamos, unos expertos en el género.

Pero ¿de qué irá la historia de Momo? ¿Cómo será la trama? Aunque aún no hay nada confirmado parece que la película podría estar basada en el origen real de la figura. No, Momo no es una caricatura pasada por una app tipo FaceApp que te deforma la cara. Tampoco es una invención. Se trata de una escultura real.

La imagen que has podido ver es una foto tomada de dicha escultura japonesa, que estuvo expuesta en Tokio en el año 2016. Su nombre original es Mother Bird (si te fijas, es una mezcla entre mujer y pájaro) y su creadora se inspiró en una criatura del folklore japonés llamada Ubume para hacerla realidad. La leyenda dice que un Ubume (literalmente "pájaro arrebatador de almas") es el fantasma de una madre que murió después de dar a luz a su hijo y que se manifiesta en las noches más oscuras para seguir cuidándoles y/o secuestrar niños.

No sabemos quién tuvo la idea pero alguien, por un extraño motivo, quiso volver a esta figura protagonista de un challenge que invitaba a todo aquel que lo viera a autolesionarse. ¿Encajará el hilo argumental de la peli con la leyenda japonesa? ¿O irá más con la historia de este viral? Aún no sabemos todos los detalles, pero lo que sí tenemos claro es que si solo la imagen nos pone los pelos de punta, no queremos imaginar la peli?