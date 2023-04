Naim Darrechi, detenido en México: ¿qué es lo que ha ocurrido?

Naim Darrechi es una figura de las redes que ha dado mucho de lo que hablar a lo largo de los años, pero desde que se mudase a México se ha convertido en uno de los objetivos de los fans del cotilleo de ese país. Unas imágenes recientes del influencer detenido por la policía se han hecho totalmente virales, y son muchos los que se han preguntado qué es lo que ocurrió para que Darrechi acabase esposado. Su actual pareja, Yeri Mua, quiso hacer un directo en Facebook para explicar lo que había ocurrido y que no circulasen rumores que no eran ciertos, y la historia detrás de la detención es mucho más simple de lo que la mayoría imaginaban.

Naim Darrechi es consumidor habitual de marihuana, pero Yeri Mua no, y es por eso por lo que el influencer prefiere fumar lejos de su pareja, para que no le moleste. Darrechi revisó cuáles eran las leyes mexicanas al respecto de la posesión de marihuana, y comprobó que se podían llevar hasta cinco gramos de esta droga sin problema. Lo que no comprobó tan bien es que estos cinco gramos no se pueden consumir en la vía pública, y es por eso que a él y al amigo que iba consigo, que también estaba fumando marihuana, los detuvieron. Por lo visto, estaban en una zona bastante transitada y llamaron mucho la atención. Tras pasar una noche en la cárcel, ambos han sido liberados, y es por eso que la pareja pudo hacer el directo apenas unas horas después de que las imágenes de Naim Darrechi detenido se hiciesen virales.

Tras aclarar todo este entuerto, la pareja aprovechó para revelar que está planeando quedarse embarazada, a pesar de que su relación sea relativamente reciente. Por lo que han explicado, no tienen claro que vayan a pasar el resto de su vida juntos, pero sí que quieren ser padres jóvenes y criar a su hijo, ya sea unidos o por separado. ¡Parece que los seguidores de estos dos influencers tendrán mucho sobre lo que hablar en los próximos meses!