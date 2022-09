El poderoso mensaje de Ibai al niño que le hicieron bullying en su cumple: "No sabéis lo duro que es"

Si no existiera el himno 'Toxicidad Fuera' y esas palabras se las tuviéramos que adjudicar a un creador de contenido, solo se nos ocurriría una persona: Ibai Llanos. El de Bilbao lleva una cruzada personal para evitar malos rollos que ha inspirado a muchos compañeros y millones de personas, especialmente en el caso de la gordofobia.

Resulta que ayer tuvo que parar el stream precisamente por un mensaje sobre el tema. "Una persona muy famosa me ha mandado un mensaje y la verdad es, no sé por qué, que me están entrando muchas ganas de llorar".

Habla del niño que se ha vuelto viral en las últimas horas muy a su pesar, por una celebración de cumpleaños truncada por unos compis inconscientes. "Izan cumplía 11 años, compró una tarta para celebrarlo en el colegio, y le recibieron con cánticos de 'gordo-foca' y muchos insultos", relata su hermano Marcos en un post de Instagram que es el más compartido de la plataforma en las últimas 24 horas.

Ibai, adalid de la lucha contra la gordofobia en Twitter y Twitch, se ha visto muy afectado por el asunto y apunta a unos "culpables reales": "Al final son niños de 12 años que no saben lo que hacen y no sé hasta qué punto se les puede responsabilizar. La clave está en la educación".

El vasco relativiza el papel de los acosadores debido a su edad, y cree que es "la familia o los centros educativos" los que tienen que enseñar los valores de respeto y lealtad. Algo en lo que están de acuerdo influencers de muy alto nivel como Paula Gonu, que también se han unido a la conversación y tienen también situaciones similares en su familia.

Además de la respuesta de Ibai pidiendo respeto para el niño y pidiendo globalmente que se conciencie sobre estas situaciones, Marcos ha recopilado un montón de felicitaciones sinceras que le han llegado por las redes para animar a Izan. Que sean desconocidos no significa que no se vayan a emocionar con el tema.