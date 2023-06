'Only Up', el juego de moda entre los streamers que lo está petando en Twitch

Cuando un videojuego empieza a petarlo, es inevitable que, al entrar en Twitch, uno se encuentre con que la mayoría de streamers están retransmitiendo una misma categoría. Y, en esta ocasión, parece que todo el mundo se ha puesto de acuerdo con cuál es el juego de moda de este mes: 'Only Up!', la nueva obra de SCKR Games. Este, tal y como su propio nombre indica, tan solo pide a sus jugadores que sigan el camino hacia arriba sin caerse durante el trayecto, ya que si no tendrán que volver a empezar desde donde aterricen.

Pero, pese a que parece un juego muy sencillo, este ya ha conseguido cautivar a la vez que frustrar a muchos streamers, entre los que se encuentran algunos como Rubius o Spreen, quienes ya han conseguido pasarse este juego. Además, para darle más emoción, Rubius retó al argentino a que superara su tiempo una vez se lo pasara, algo que parece que finalmente ha conseguido hacer. Pero, aunque ambos han logrado superar el reto que supone Only Up!, hay algo en lo que los dos han coincidido durante este proceso: en la mala idea de saltar sobre un queso que les provocó una gran caída.

Aun así, ellos no son los únicos que, pese a haberlo pasado mal con este juego, han querido seguir jugándolo debido al vicio que provoca este reto. Este es el caso de Aroyitt, quien bromeó diciendo que el creador de este juego es un "psicópata", debido a lo nerviosa que le pone tanto verlo como jugarlo. Pero, pese a ello, no hay duda de que 'Only Up!' está dejando grandes momentos para la comunidad, ya que hay veces que este puede llegar a confundir e ilusionar a algunos jugadores. Esto es algo que le pasó a Carola, quien se puso muy feliz al pensar que se había pasado el juego cuando en realidad tan solo había llegado a completar la primera parte de este.

Sin duda, este es un juego que tiene tanto a espectadores como a streamers muy enganchados. Y, por lo que parece, no tiene pinta de irse por ahora, ya que cada vez hay más personas que se suman a este reto y terminan cayendo frente a 'Only Up!' para intentar llegar a lo más alto del videojuego.