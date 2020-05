Aspirantes a youtuber hay tantos casi como a futbolista profesional, pero como pasa en cualquier sector, llegar a la élite es cosa de solo unos pocos. A diferencia de en el deporte, los requisitos para alcanzar la cima en la plataforma de vídeos dependen muy poco de las capacidades físicas y mucho más de la forma de ser de cada uno. Y en eso, hay pocos como Papi Gavi.

El youtuber lleva ni más ni menos que ocho años subiendo vídeos, pero no ha sido hasta hace unos días cuando ha conseguido la mágica cifra de un millón de followers. Madrileño, del barrio popular de Villaverde, dice que empezó en esto para ayudar a su sobrino a pasarse niveles de Super Mario Galaxy. "Subía los vídeos en abierto para él, yo no lo sabía, pero me empezó a seguir mucha gente y acabé dedicándole más tiempo".

Ahora es creador de contenido "full time". Parte del secreto de su éxito está en mostrarse tal y como es sin complejos. "Tuve un cáncer de pequeño, me tuvieron que operar varias veces y como secuela hablo así", admite sin rastro de tapujos. "Quiero que la gente que me ve sienta que está en la misma habitación que yo".

A cercano no le gana nadie, y sus clips van desde gameplays de juegos a análisis futboleros. Pero por lo que más ha destacado últimamente es por sus originales coreografías: "Me gusta mucho la música latina y el mambo". Y no es postureo, sino que sube bailes a sus redes a cada cual más loco. Es por eso por lo que TheGrefg se fijó en él para encargarle un bailecito exclusivo cuando salga su skin de Fortnite, y el resultado promete no tener desperdicio.

No son pocas las marcas que han confiado en él para promocionar sus productos. Ahora mismo está haciendo un especial de Samsung con Fortnite, y hace unos meses pudo conocer a Lionel Messi gracias a Adidas, marca para la que hace contenidos de lo más estrambótico. Por ejemplo, probar zapatillas de deporte de imitación, siempre con un resultado de lo más cachondo.

Es habitual verle colaborando con otros grandes youtubers de los simuladores deportivos, como Kolderiu, Spursito o DjMario, aunque su particular estilo le hace ser muy diferente al resto de creadores de contenido. Fiel a sus raíces, tiene pinta de que vamos a oír hablar cada vez más de este youtuber y cómo saluda a sus "cabesitas".