Paula Gonu sobre su misteriosa metamorfosis: "Se me deformó la cara y en el espejo no era yo"

Todavía nos acordamos del hitazo de Paula Gonu refiriéndose a sus seguidores (y un poco a sí misma) como 'Personas Guapas', un juego de palabras con sus iniciales (PG), la alegría que tenía en su época youtuber y cómo "ella se quiere de cabeza a pies". La cosa cambió hace cosa de dos semanas, cuando se llevó un susto que todavía le dura y que la llevó a cuestionar ese preciso verso de su canción.

Mal asunto cuando el vídeo de un influencer empieza con la frase, pero en el caso de PG sí era cierto que había inquietud por saber qué demonios le pasaba a la influencer. Fue tras unas imágenes inquietantes en las que la la influencer (indudablemente una) aparecía irreconocible, con

Resulta que la catalana fue a "inyectarse vitaminas" semanas atrás, y "no siguió las instrucciones que se le dieron", según reconoce ella misma descargando de responsabilidad a su médico. Los pinchazos en cuestión supuestamente "hidratan, dan luminosidad, blablabla", algo que ella admite como bueno además de darle "otra identidad" temporal.

Tras la intervención, volvió a casa para grabar un reels (es el que tienes debajo de estas líneas) con "1000 transiciones", mucho cambio y sudor. "De repente noté la cara abotonada, como que me pesaba y dolía como si fuera un moratón", explica, así que se grabó en ese instante con los primeros síntomas y consultó a su médico.

Este le recomendó una pomada y meterse en el sobre. "A la mañana siguiente me veo en el espejo y me quedo bloqueada", dice con "ansiedad", y procede a compartir el vídeo que grabó entonces: "Parezco Marujita Díaz", dice con un gesto evidentemente desfigurado, "no puedo mover la cara, me quiero morir".

Con una medicación y otros siete días de reposo, consiguió recuperar la famosa cara que todos conocemos. Moraleja: "Jamás os pinchéis vitaminas en la cara y os pongáis a hacer ejercicio o bailar mientras estáis maquilladas". Tomo nota.