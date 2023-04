Plex y su accidente de coche en Tokyo: "Algo decidió que aún no era hora de marchar"

Plex se ha convertido en uno de los youtubers más destacados del panorama nacional, y ya son más de diez millones las personas que han decidido seguirlo en YouTube. Por supuesto, este pico de fama trae consigo una atención y un escrutinio a los que muy pocas personas están sometidas, para bien o para mal. Después del pequeño escándalo que vivió hace unos meses con Frank Cuesta, Plex vuelve a estar en boca de todos tras compartir los pensamientos que tuvo después de tener un accidente de coche durante su viaje en Tokyo.

El youtuber se encuentra ahora mismo inmerso en un viaje de ochenta días alrededor del mundo, y ya lleva un mes recorriendo los distintos lugares que estaban en su checklist. Tokyo era, sin duda, uno de los momentos más potentes, ya que son muchos los jóvenes que sienten una pasión ferviente por la cultura de este país. Tras un largo día de compras y turismo, Plex y el grupo de amigos con el que iba decidieron aceptar una invitación a una concentración de coches tuneados que se iba a celebrar en la ciudad, pero pronto llegó la policía para desalojarlos. Mientras salían del recinto, al youtuber le propusieron dar una vuelta en uno de esos coches, y aceptó.

Mientras grababa vídeos para sus amigos, parece que las condiciones del tráfico y la carretera llevaron a que el conductor perdiese el control del coche y diese varias vueltas en mitad de una autovía, hasta chocar. Ni el dueño del coche ni Plex sufrieron daños graves, pero el youtuber ha sentido esta experiencia como una llamada de atención para reflexionar sobre la fragilidad de la vida y sobre lo que es realmente importante. Algunas de sus palabras han tocado la fibra sensible incluso a quienes no sentían una especial pasión por él, y no cabe duda de que a partir de ahora tendrá una perspectiva muy diferente de entender la vida.