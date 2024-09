Plex se entierra vivo en El Hormiguero durante 48 horas con un guiño a TheGrefg dentro del ataúd

El youtuber YoSoyPlex se ha estrenado como colaborador de El Hormiguero haciendo la promesa más loca que te puedas imaginar. Para inaugurar su sección por todo lo alto, el creador de contenido dijo que se iba a enterrar vivo bajo el plato del programa.

El martes 10 de septiembre asumió su reto y redobló la apuesta. Si en un primer momento había dicho que sólo estaría enterrado 24 horas, al final pasará bajo tierra 48 horas.

Además Plex está retransmitiendo todo en directo a través de su canal de YouTube para que no exista ninguna duda de la veracidad de su reto.

Antes de ser enterrado aseguró que "Yo soy una persona que primero actúa y luego piensa. El reto ya lo sabía desde hace unas semanas pero no me ha importada hasta que se ha empezado a acercar la fecha" y explicó que "lo que más me raya es no saber que hora será ni cuanto me queda. No voy a tener reloj ni ningún aparato que me lo diga por lo que llegará un momento cuando me duerma que perderé la noción del tiempo".

"No sabré si me quedan cinco horas o treinta. A lo mejor pienso que voy a acabar ya y me queda más de la mitad", ha sentenciado. También ha añadido que el no sabe si es claustrofóbico porque nunca ha hecho algo así y es algo que va a descubrir en el programa

Un guiño a TheGrefg dentro del ataúd

Entre las cosas con las que se ha enterrado hay un peluche, un coche de Rayo McQueen y una libreta para dibujar, en la que aparece TheGrefg como portada, algo que no ha pasado desapercibido para el streamer murciano.

La hazaña de Plex también se podrá ver en televisión a través de las distintas conexiones que harán con el youtuber en Y ahora Sonsoles, Espejo Público y Zapeando.

Antes de enterrarle Pablo Motos le recordó que si en algún momento se encontraba mal o no se veía capaz de terminar el reto solo tendría que avisar y le sacarían inmediatamente.