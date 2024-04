Plex revela que pidió pelear sin casco contra Mariana y este lo rechazó: "Hay algo de miedo en él"

Plex se está tomando su combate contra Mariana en La Velada del Año 4 muy en serio. Lo hemos podido comprobar en los vídeos de sus entrenamientos, donde, incluso, se ha ido a Tailandia para realizar un entrenamiento que nos recuerda a Karate Kid. Pero, a pesar de ello, la revelación que ha hecho durante su paso por el podcast de Luzu nos ha dejado conocer aún más su fortaleza mental y su compromiso con la pelea.

Y es que, según cuenta el propio Plex, en algún momento llegó a proponer a Mariana que realizasen su pelea sin casco. "A través de los entrenadores y demás, le pregunté a Mariana si quería pelear sin casco. No por nada en especial, simplemente porque creo que mola más sin casco y a la gente le gusta más también", explicó el creador de contenido.

Mariana, al parecer, se negó a pelear sin casco, algo que Plex afirma entender: "Puedo entenderle porque al final no somos boxeadores profesionales y a lo mejor no se siente preparado [...] Antes del combate, para mí hay una batalla mental. Si él dice que sí, perfecto, nos pegamos sin casco y si él dice que no, yo sé que hay algo de miedo en él".

Si realmente hay, como bien dice Plex, una batalla mental previa a la batalla sobre el ring, el español entonces ya se ha llevado el primer asalto. Desde luego, el main event de La Velada del Año 4 pinta cada vez mejor: no cabe duda de que tanto Plex como Mariana nos darán un gran show.