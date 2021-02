Portillo y MarcVilas: los "youtubers albañiles" que se han hecho un búnker anticovid

Una de las críticas más comunes que se le hacen a los youtubers relevantes es la de que su contenido no suele ir mucho más allá de echar unas partiditas a videojuegos, alguna broma telefónica y poco más. Evidentemente, es un comentario que dice gente que no conoce a Portillo y Marcvilas.

Con bastante más de tres millones de seguidores, estos colegas se hicieron un nombre en Instagram y la plataforma de vídeos con exploraciones de lugares abandonados, un subgénero muy apreciado en redes. Ellos además de visitar daban consejos de fotografía y cómo sacar el máximo partido a tu cámara de fotos, con imágenes impactantes colgadas en sus perfiles.

El caso es que desde hace más de un año han reorientado sus aficiones hacia el mundo de 'Do It Yourself', pero en vez de cosas de andar por casa, hacen experimentos que no caben en un domicilio cualquiera.

Probar una cinta de correr gigante, construir un refugio en mitad del bosque, cocinar sushi en unas alcantarillas o navegar por estaciones de metro inundadas son solo unos ejemplos de sus curiosidades más exóticas. Y cuando les da por fabricar, salen cosas como una escafandra, una burbuja para moverse debajo del agua o un barco casero hecho con una bañera.

Apenas tienen 100 vídeos subidos en sus canales desde 2015 y normalmente pasan semanas hasta que pueden subir contenido, porque el trabajo que lleva hacerlos no es nada sencillo. Aun con la baja frecuencia de actualización, es raro el vídeo suyo que tenga menos de un millón de visitas.

De hecho, hay bastantes que tienen muchísimas más, como uno de un encierro voluntario que hicieron a finales de 2019 y que les debió valer como buena experiencia para afrontar de otra manera el confinamiento. De hecho, es de sus clips con más reproducciones.

Precisamente con la excusa de una catástrofe mundial se han lanzado a una aventura que lleva un tiempo en tendencias de YouTube: han empezado a construir un 'búnker anticovid' en un jardín, explicando paso a paso los materiales, planos y utilidades que pueden dársele.

Todavía no lo han terminado y ya tienen a medio YouTube pendientes de cómo quedará la cosa. Para que luego digan que los streamers solo juegan a la consolita...