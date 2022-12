Premios ESLAND: todos los nominados (y cómo han reaccionado las redes)

Me imagino que llega un punto en la vida de los creadores de contenido con ganas de innovar y hacer cosas chulas en el que deben decir: 'Pa qué'. No hay iniciativa en el sector, más allá de los directos estándar delante de la cámara, que se libre de un funeo, una controversia o una discusión sobre cómo tienen que funcionar los eventos, las pocas entradas que hay o quiénes han sido los invitados. O nominados, como el caso de los ESLAND ya en su primera entrega, y con pinta de que repetirán ataques en la edición 2022.

Como Caster apareció el nombre de Knekro, quien directamente rechazó la nominación con un "no me gusta" y "creo que es un insulto a la gente que se dedica a esto de verdad, no yo". Ibai concuerda, y dice que se hubiera sentido incómodo con la nominación y eso que él es "medio caster".

¿La cosa ha quedado ahí? Amigo, para nada: Reborn recapitulando los vaivenes de su carrera, Folagor diciendo que los roleplayer del año son "una puta mierda", Spreen descontento por las nominaciones y por las reacciones del público o Javi Oliveira acusando a Grefg de "FRAUDE". Business as usual.

En fin, lo que decíamos al principio: debe ser montar un evento con youtubers y streamers y que te salga automáticamente una hernia. Y todavía hay gente que se pregunta por qué Vegetta y Willyrex no asoman la patita... En fin, por si quieres opinar (que siempre es gratis), aquí tienes la lista completa de nominados. Recuerda que los creadores no pintan nada a la hora de decir si salen o no, y ten porfi más cuidado que la gentuza que insulta desde Twitter porque sí.

Streamer revelación: Spreen, Quackity, Rivers, ElZeein, WestCOL, Carreraaa, Constertine, Carola, Aldo y Noni.

Clip del año: Ataque a la bandera de Francia - Rubius, Cantando en Squid Craft Games - ZilverK, Face Reveal - aXoZer, Flashazo - Rivers, La haka - Gerard Romero, No - Ale CuatroRingcraft - AuronPlay Si aparece ahora nos gusta el pene - Equipo tryhard, Sonríe si te gusta el pito - Quackity, Teleturbios - Carola.

Talk show del año: Amos del universo, Charlando Tranquilamente, Club 113, The Wild Project, La mesa reñona, La peor generación, Territorio revival, Un día con Nimu, Yo Interneto, Y tal.

Enfado del año: Carola, DjMaRiiO, Fargan, Ibai y Spreen, Luzu, Mayichi, Nissaxter, Pipepunk, Quackity.

Evento del año: Velada del Año 2, Balloon World Cup, Disaster Chefs, El Partidazo de Youtubers 2, GP de Twitch, GP Twitter, Juaniquilocopa Beer Pong, Las Campanadas de Ibai 2022, Stream World Championship, Blitzpooky.

Fail del año: Ahí va mi burst - Manute, Aspirando un bicho - Rubius, El fallo de la cam - Carola, El reloj irrompible - Ibai Llanos y Masi, El salto - JuanSGuranizo, Inglés en Ringcraft - Abby y ElZeein, La caída - Madre de Karchez, La muerte de Ampeter - Ibai Llanos, Ringcraft, Toc toc - Farfadox.

Caster del año: Skain, Champi, Cristinini, Suja, Knekro, Ulises, Mellado, Vicky Palami, Wolk, Sergio Ferra.

Jugador de esports del año: Keznit, Tecolilla, Reven, Mixwell, Mazino, Koldo, Flakked, Elyoya, Jelty, Josedeodo.

Roleplayer del año: AgenteMaxo, Crola, DessT3, Cristinini, JuanSGuarnizo, Reborn, Tanizen, Quackity, Perxitaa, Luzu.

Baile del año: AuronPlay - Pepas, Carreraaa - El Woody, ElMariana - Bailando con un esqueleto, follacamiones24 - Bailando en la velada, GamsterGaming - Mayonesa, Locochon - California GirlsReborn, Rubius - Bachata, Spursito - La velada, Staryuki - Makalena.

Canción del año: A fuego - Robleis, Ascensor - Robleis, Gema rosa - Orslok, Gourmet - RickyEdit, La Trampa es ley - Lit killah, Ojos llorosos - Magus, Otra vez - Rodezel, Barca, JCBG, Hasvik, Solo - Robleis, Warzone 2.0 - Sinapsis Kronno, Ya no vuelvas - Luck Ra.

Vtuber del año: Emikukis,HanaYomeguri, HinaMiisora, Karma, Kendomurft, Lunaria, Nimu, Rakkun, Serpias, ZilverK

Mejor cobertura informativa: Anujbost, Cell, Yuste, Gerard Romero, Memorias de pez, Noticias ilustradas, Rubén Martín, Tamayovision, Tartaja, TioShur.

Mejor serie de contenido: Pokémon Twitch Cup 2, TortillaLand 2, Karmaland V, Arkadia 2, EGOLAND 2, El Dedsafío 2, London Eye, Mundial F1 Online, Mundo León, Mundo Pixelmon 3

Mejor miniserie: El suelo es lava, HormiGeo, Juaniquilacopa Build Battle, PermadeaZ, Rascaland, Reddit Pixel WarSaw, Minecraft Games, Squid Games Minecraft, Streamerland, Torneo MW3

Streamer IRL del año: Kidi, LlunaClark, LoncheDeHuevito, Vik_nomore, Viviendoenlacalle, Alexboken, ArrozyDesgracias, Brunenger, Cyngus_tv_, Grenheir

Streamer del año: Ibai Llanos, AuronPlay, IlloJuan, TheGrefg, ElMariana, Quackity, Rubius, Spreen, JuanSGuarnizo, Rivers.