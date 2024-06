El problema que tiene Ibai según David Suárez: "Se le tambalearía el chiringuito"

A estas alturas de la película, sobra decir que Ibai Llanos es una de las personas más mediáticas de nuestro país. El vasco ha conseguido este estatus gracias a su indudable talento, pero también convirtiéndose en una figura apta para todos los públicos, colándose así en los hogares españoles y en diferentes generaciones, a diferencia de la mayoría de creadores de contenido, conocidos especialmente por los más jóvenes. Sin embargo, que Ibai sea alguien "para todos los públicos", puede llegar a ser algo negativo para él. O así, al menos, lo cree el cómico David Suárez.

Durante una reciente entrevista, Suárez ha hablado sobre lo que, según él, es el mayor problema de Ibai: "Ibai tiene un problema. Él es este tipo de producto familiar, que le tiene que gustar a todo el mundo, que tiene que contentar y tiene que ser perfecto. Si saliese algo sobre él que no se moviese en la línea en la que suele estar, tendría un problema y se le tambalearía un poco el chiringuito".

"Pero si de repente una persona polémica la cancelan, véase Xokas o yo a menor medida, es lo que esperas. Yo sí noto que cuanto más empujas la barrera, luego más te permiten decir cosas. Ibai no puede bromear con según qué cosas. Yo me doy cuenta de que he dicho cosas mucho peores que ese tuit (refiriéndose al polémico tuit por el que tuvo que enfrentarse a la justicia) y ya se me permiten", ha seguido argumentando el cómico.

Si tomamos el pulso a las redes sociales, podremos notar que la mayoría de usuarios coinciden en que David Suárez tiene toda la razón en este tema. Al final gente como Ibai, políticamente correctos según la opinión pública, tiene que cumplir con las expectativas que el resto han puesto sobre ellos. Y entre esas expectativas está, precisamente, no salirse del tiesto.