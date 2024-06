Ibai deja a todos en shock al anunciar que Will Smith es el artista sorpresa de La Velada del Año 4

Unas cuantas semanas atrás, Ibai reveló gran parte del plantel de artistas que actuarán en La Velada del Año 4. No obstante, todavía nos faltaba uno por conocer. El misterio fue desvelado ayer y, contra todo pronóstico, Ibai no optó por el enésimo cantante de reggaetón, sino por alguien totalmente inesperado. Y cuando decimos totalmente inesperado, lo decimos literalmente, porque ¿quién se iba a esperar a Will Smith en un evento como La Velada del Año 4?

Con este anuncio, el cartel de La Velada del Año 4 queda completo y no deja a nadie indiferente. Will Smith se une a una impresionante lista de artistas que ya incluye a Julieta Venegas, Paulo Londra, Bizarrap, David Bisbal, Young Miko, Nicky Jam y Anuel. Como podemos ver, hay artistas para todos los gustos y, también, para todas las generaciones. ¿El mejor cartel de todas las Veladas? Igual el del año pasado puede llegar a ser un poquitín mejor, pero este, desde luego, no le va a la zaga.

Will Smith, quien se encuentra actualmente en plena promoción de la última entrega de la saga Bad Boys, es conocido no solo por su carrera en el cine, sino también por su trayectoria musical. Desde sus inicios como rapero hasta la interpretación de temas icónicos para sus películas, Smith ha demostrado ser un artista versátil. No sería sorprendente que durante La Velada del Año IV, el público madrileño tenga la oportunidad de escuchar en vivo algunas de sus canciones más emblemáticas, e incluso, quizás, la famosísima intro de El Príncipe de Bel Air, la serie con la que el actor alcanzó la fama en nuestro país.

El anuncio de Ibai llega justo a un mes del evento, y ha generado un renovado interés en las entradas, que ya estaban agotadas. Sin embargo, el Real Madrid ha devuelto algunas localidades, las cuales han vuelto a salir a la venta. En el momento de escritura de este artículo, no podemos saber si aún quedan entradas disponibles, pero yo, por si acaso, estaría atento.